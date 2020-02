Mapfre gagne 609 millions en 2019, en hausse de 15,2%, grâce à la hausse des revenus | Économie

La compagnie d’assurance Mapfre a réalisé un bénéfice net de 609 millions d’euros en 2019, soit 15,2% de plus que l’année précédente, grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires et malgré les dépenses occasionnées par différents phénomènes météorologiques et autres événements.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 7,1% et s’est établi à 28 472 millions d’euros, tandis que les primes ont augmenté de 2,2%, à 23 044 millions, explique l’entité dans une note envoyée aujourd’hui au superviseur du marché espagnol, le CNMV