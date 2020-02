Maradona Gymnastics a battu l’Atlético Tucumán et rêve de permanence | Réseaux sociaux sportifs

La Gymnastique et Escrime La Plata menée par Diego Maradona a battu l’Atlético Tucumán samedi 1-0 en dépit de jouer les 12 dernières minutes avec une de moins, et a réalisé une victoire vitale pour garder vivant le rêve de rester dans la plus haute catégorie du football argentin .

Lorsque la vingt-deuxième et avant-dernière journée de la Super League argentine a été partiellement contestée, le Loup, qui a remporté deux victoires consécutives dans le tournoi, reste dernier dans la zone de relégation en deuxième division mais a pris un peu plus d’air.