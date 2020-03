Marcelino et Emery croient au retour et regrettent de jouer à huis clos | Sports

L’ancien entraîneur de Valence Marcelino García Toral et Unai Emery ont convenu lundi de souligner que l’équipe valencienne est qualifiée pour vaincre ce mardi face à l’Atalanta, malgré l’échec 4-1 du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions, bien qu’ils regrettent que le match se soit déroulé à huis clos à Mestalla, car cela représente une difficulté supplémentaire.

Les deux techniciens ont assisté au gala sportif «I am news» à Valence et ont pris la parole avant de donner leur avis sur la rencontre vitale de Valence et qui a été marquée par le coronavirus, c’est pourquoi les autorités sanitaires communautaires Valenciana a décidé que le jeu se jouerait à huis clos car l’Atalanta vient de l’une des régions d’Italie les plus touchées par cette maladie.