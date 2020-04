Margarita Robles: “Les erreurs qui se sont produites sont exclusivement les miennes” | La politique

La ministre de la Défense, Margarita Robles, a déclaré que les erreurs qui auraient pu être commises lors de l’opération Balmis contre le coronavirus lui appartenaient “exclusivement”, et elle a attribué les succès aux forces armées, qui occuperont une “place très importante” lorsque écrire l’histoire de cette pandémie.

Robles est apparue à sa propre demande et à celle de plusieurs groupes parlementaires à la Commission de défense du Congrès, où elle a résumé les actions de l’armée et a assuré que “les critiques et les défauts” étaient pour elle.

“Les erreurs qui ont été commises sont exclusivement les miennes. Tout ce qui est positif est le leur (l’armée), le négatif qui a pu être le mien”, a-t-il réitéré.

La ministre a souligné qu ‘”il n’y a en aucun cas eu une orientation de nature politique” dans ses actions et a remercié les “centaines de maires” qui l’ont remerciée, ainsi que les “conseillers de toutes les communautés autonomes” avec ceux qui ont parlé et ressenti l’unité. “Parce que,” a-t-il dit, “ce n’est pas un drame politique, c’est un drame humain.”

Il a notamment mentionné la mairie de Barcelone, la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, et le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, avec qui il a travaillé “de très près”.

“C’est le moment pour toutes les forces politiques, au-delà de la critique politique, qui est bonne, raisonnable et sensée en démocratie, de travailler ensemble dès que possible. Ce virus, nous allons tous le vaincre ensemble”, a-t-il déclaré.

Robles a rapporté que tout au long de l’opération Balmis, les trois armées et l’UME, ainsi que la Garde royale, ont mené environ 17 000 actions dans 2 800 sites, avec une participation cumulée de 120 000 soldats.

“Quand l’histoire sera écrite, cette histoire du coronavirus, une place très importante sera occupée par les hommes et les femmes de nos forces armées”, a-t-il assuré.

Et il a été signalé que 70% de ces actions étaient des désinfections, notamment dans les maisons de repos. Les militaires sont intervenus dans quelque 4 000 personnes, ce qui a souligné, selon Robles, que les maisons de soins infirmiers sont “une question en suspens”. “Lorsque cela se produira, nous devrons déterminer comment nos aînés sont traités”, a-t-il déclaré.

Ils ont également transporté du matériel médical, de la nourriture et du mobilier, ainsi que des échantillons biologiques, des patients et des personnes décédées par voie terrestre et aérienne, cette dernière tâche dans laquelle Robles a souligné le “comportement et le traitement exceptionnels des dépouilles mortelles” des victimes par de l’UME et de l’armée espagnole.

“En tout temps, cette douloureuse opération de transfert de cadavres s’est faite avec la plus grande dignité, le plus grand respect, prétendant que, même si leurs familles n’étaient pas là, ils ressentaient de l’amour et du respect”, a-t-il dit.

Quant aux personnes infectées par les forces armées, selon le ministre de l’armée, il y a 1 250 soldats affectés par COVID-19, 1 057 d’entre eux douteux et 193 diagnostiqués, ce qui représente 2% de ses membres.

Dans l’Unité d’Urgence Militaire (UME), 3% des personnes infectées ont été dénombrées sur ses quelque 3000 soldats, tandis que dans la Marine il y a 533 isolats, dont 49 ont été confirmés et 19 ont dû être hospitalisés.

Il y en a eu moins dans l’Air Force, 84, bien que l’un des trois soldats décédés corresponde à cette armée, en particulier un sous-lieutenant. Les deux autres sont un caporal de l’armée espagnole et un membre de l’état-major de la Défense, pour lequel Robles a reçu une mention spéciale.

Après son intervention, le porte-parole du PP, Fernando Gutiérrez, a accusé le gouvernement d’avoir pris “une position défensive” avec “des attaques contre l’opposition” pour blâmer les morts “sur les coupes et la gestion” de la santé, et a estimé que Robles a demandé à l’opposition “d’imiter la conduite” des forces armées sans rien remettre en question et “obéir au gouvernement”.

Cependant, il a offert la “loyauté” de son groupe parlementaire chaque fois qu’il s’agit de “soulager” les défis face à la crise du COVID-19 et lui a souligné que l’opposition est nécessaire, qu’elle n’est pas toujours “fausse et perverse”. et qu’il a “la même intention” que le gouvernement: être “utile” aux citoyens.

Le porte-parole de Vox, Agustín Rosety, a demandé à Robles de préciser dans quelles conditions les militaires opèrent, car, affirme-t-il, le ministère ne garantit pas les éléments de protection pour leur sécurité et “leur refuse” les tests nécessaires pour que les troupes “ne contaminer “leurs proches.

De la part de Podemos, Roberto Uriarte a souligné que les forces armées, en tant qu’administration publique, “ont un travail important” dans ce type de crise et a ajouté que “au milieu d’une tempête, ce n’est pas le moment de remettre en cause les décisions du capitaine. “

Le porte-parole de l’ERC, Gabriel Rufián, a salué le travail de l’armée chaque fois qu’elle doit “donner un coup de main”, mais s’est demandé si 11 500 millions d’euros étaient alloués “aux dépenses militaires” et qu’il n’y avait plus de respirateurs ou de masques dans les hôpitaux.

Dans sa réponse, Robles a déclaré au député du PP que “c’est le moment pour les politiciens ayant le sens de l’État, qui pensent à l’Espagne, de vaincre le virus”, et a demandé à son parti “d’avoir ce sens de l’État”. et mettez votre épaule pour “mettre de côté les différences” et que “l’Espagne peut sortir de cette situation”.