Mari Ángeles Ruiz, le défi de défendre la vitesse de la lumière | Réseaux sociaux sportifs

Cela la motive à s’arrêter. Beaucoup plus si ce sont des coups de pied de coin ou des tirs au but avec l’adrénaline qu’ils génèrent. Et pour ce faire, la gardienne de l’équipe nationale espagnole et du Country Club, Mari Ángeles Ruiz, travaille beaucoup de ses réflexes, même chez elle, où elle a installé un “appareil au mur pour améliorer la vitesse de réaction avec la lumière”.

“J’ai essayé de mettre en œuvre un système de lumière et de réaction dans ma formation. Comme je n’avais pas beaucoup de sponsors pour obtenir ce système, ce qui est assez cher, j’en ai fait un de plus au niveau de l’utilisateur et j’ai été très divertissant avec cet appareil”, a déclaré le troisième meilleur gardien de but dans le monde de 2019 dans une interview avec l’Agence EFE.