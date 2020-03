María, journaliste: Il y a de la fatigue et de la paranoïa, mais les nouvelles ne peuvent pas manquer | La société

Demain, après-midi et nuit, la journaliste de TVE María Rodríguez se faufile en direct sur des écrans à travers l’Espagne pour raconter à La Moncloa les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus, une tâche qu’elle défend malgré la fatigue, le risque et l’inévitable “paranoïa” parce que “les nouvelles ne peuvent pas être manquées”.

“En aucun cas il n’y a de doute et le sentiment de tous les camarades est le même: il faut l’être. Sur la télévision publique il n’y en a pas d’autre, il faut garantir la diffusion, on ne peut pas noircir. C’est une surmenage majeur car le staff c’est moins et l’information beaucoup plus “, explique-t-il à Efe.

“C’est un moment historique” et le journalisme est crucial pour faire connaître et aider à comprendre ce qui se passe, bien que les reportages de nos jours soient devenus un exercice chaotique, difficile et imprévisible.

“Les gens sont saturés, mais ils ont besoin de savoir ce qui se passe parce qu’ils ont de nombreux doutes et dans ces circonstances incertaines, où les canulars et la désinformation se multiplient, le rôle que jouent les journalistes est d’une importance brutale”, explique Paula Guisado, journaliste. spécialisée dans le journalisme de données et la désinformation.

Guisado, qui fait partie de l’équipe de Newtral et anciennement de “El Mundo”, souligne que les journalistes ne sont pas dans la “première ligne de tir” comme les professionnels de la santé, mais ils font preuve d’un “très fort sens des responsabilités”.

“Le journalisme démontre en ces moments de crise extrêmement dure qu’il est un pilier essentiel de la démocratie. Les journalistes font un effort redoutable, voire risqué leur santé, pour remplir leur mission principale: garantir le droit des citoyens à l’information”, défend le président de la Fédération des associations de journalistes d’Espagne, Nemesio Rodríguez.

Stew met en garde contre la multiplication des canulars et de la désinformation concernant le coronavirus et regrette que, malgré les “heures et les heures” passées à les démonter, il génère de la frustration de ne pas pouvoir répondre à tout: ce sentiment de faire beaucoup de travail pendant plusieurs heures mais voir que vous ne pouvez pas faire face à la fin s’use.

Les vieux canulars démantelés sont ressuscités avec une torsion dans le contexte de la crise sanitaire. Certains peuvent obtenir un retour politique, mais Guisado précise que beaucoup d’entre eux n’ont pas de but précis.

“Notre rôle est essentiel pour informer les citoyens autant de fois que nécessaire sur les mesures qu’ils doivent adopter pour faire face à la pandémie, remplissant ainsi notre fonction de service public, même si elle est assurée par des entreprises privées”, ajoute le président de le FAPE.

AUCUN ARRÊT D’INFORMATION OU SUSPENSION DU PROBLÈME

Guisado souligne que la connectivité actuelle a évité la coupure de presse, bien que l’exercice journalistique soit plus complexe en raison de l’enfermement.

“Email, Slack, Whatsapp, appels vidéo … Nous avons des outils pour maintenir un rythme de travail acceptable et même nous améliorer”, précise-t-il. Dans ce contexte, plus que jamais, il est essentiel de reconnaître que quelque chose n’est pas connu. Dans cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore connues et les journalistes doivent l’accepter et le montrer.

TVE a organisé sa salle de rédaction en trois groupes: un poste de contrôle à la télévision, un autre groupe dans des bureaux loués à cet effet et le reste, le télétravail. María Rodríguez appartient au troisième groupe, mais elle fait des spectacles en direct dans la rue, sur une plate-forme située à l’extérieur de La Moncloa.

Le journaliste souligne qu’en ces jours d’épuisement où se produisent les apparitions du gouvernement, tout est chaos et improvisation, à tout moment il faut courir à Moncloa, mais “l’adrénaline et la tension sont tellement” que pour survivre finalement les directs vont toujours bien. “Sauvé, demain sera un autre jour.”

Bien que “le spectacle en direct écrase tout”, le journaliste reconnaît qu’ils vivent un “rare cocktail d’émotions contradictoires”: l’information est plus pertinente que jamais, mais elle est aggravée par la fatigue et la “paranoïa” d’une crise aussi grave. La pandémie, raconte-t-il, est dans l’inconscient et il n’arrête pas de sentir que sa santé est également exposée quand il travaille.

Elle et son équipe, un caméraman, un assistant caméra et un chauffeur, forment une “cellule” interdite de se mêler à d’autres à la télévision, pour éviter les contagions et garantir la diffusion.

Depuis 13 ans, il fait partie de TVE, mais il utilise une anecdote pour illustrer comment les gens sont “très inquiets devant la télévision: leur téléphone portable n’arrête pas de recevoir des messages de connaissances avec lesquels ils n’ont pas parlé depuis une décennie et qu’ils remarquent en leur présence sur le téléviseur.

La télévision est devenue un compagnon pour de nombreuses personnes vivant seules – leur consommation a beaucoup augmenté – et un encouragement face à l’incertitude de la maladie.

Même si parfois elle aimerait être en pyjama et regarder une série sur le canapé au lieu de courir pour faire un spectacle en direct et elle est convaincue que la tension finira par faire des ravages, le journaliste est clair sur sa place.

Et il souhaite que cette connexion ait lieu prochainement, dans laquelle il informe les téléspectateurs que le gouvernement a annoncé que la courbe de contagion avait baissé et que la situation était enfin maîtrisée.

