Maria Sharápova a défendu que la raquette et l’élégance étaient compatibles | Le style

Maria Sharápova a dit au revoir au tennis avec une lettre publiée dans “Vogue” et “Vanity Fair”, des magazines de mode qu’elle connaît aussi bien que les courts et les raquettes, et la princesse sibérienne a toujours défendu que le sport n’est pas en contradiction avec l’élégance et la coquetterie.

Maria Sharápova, 32 ans, a été la première joueuse de tennis à avoir développé une carrière importante en tant qu’icône de la mode et image publicitaire.

Le joueur de tennis a signalé avoir quitté la raquette. Une décision qui n’a pas été prise par une déclaration, ou par une conférence de presse ou animée de son représentant, ou via les réseaux sociaux, mais avec une lettre qu’il a publiée de façon importante en-tête intitulée “Tennis-je dis au revoir” (Tennis, je dis au revoir).

“Mon objectif principal est d’être en bonne santé et à la fin de ma carrière sportive, je me consacrerai au monde de la mode.”

Le joueur de tennis laisse derrière lui une brillante carrière, avec 5 tournois du Grand Chelem et 36 titres, mais aussi une carrière impressionnante hors des sentiers battus en tant qu’icône de la mode et de la publicité.

Avec 9 ans, Sharápova avait déjà remporté ses premiers contrats publicitaires avec Prince, marque de raquettes de tennis, et Nike, et à 15 ans, il était déjà finaliste junior pour l’Open d’Australie et de Wimbledon.

Désormais, il consacrera probablement une grande partie de son temps à la mode, une industrie qu’il connaît et aime. Déjà en 2005, dans une interview, il a déclaré qu’à sa retraite, il se consacrerait à l’industrie de la mode. “Mon objectif principal est d’être en bonne santé et à la fin de ma carrière sportive, je me consacrerai au monde de la mode.”

Mais son histoire a commencé avec quatre ans. “Elle était si petite que mes petites jambes étaient suspendues au banc sur lequel j’étais assis. Si petite que la raquette que je portais était deux fois plus grosse que moi”, dit-il.

Le joueur de tennis a réalisé le rêve américain. Il est né en Sibérie, où sa famille a fui la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et a émigré avec six ans. “J’ai traversé le monde pour me rendre en Floride avec mon père. Le monde semblait alors géant”, dit-il dans la lettre pour annoncer sa retraite.

«Mon chemin a été rempli de vallées et de détours, mais la vue depuis le sommet était incroyable. Cependant, après 28 ans et cinq titres du Grand Chelem, je suis prêt à gravir une autre montagne, à concourir sur un autre terrain », écrit la joueuse de tennis.

Mythique est la robe courte rouge, à col rond, parée de 600 cristaux Swarovski

Il est devenu le numéro un mondial en 2005. Il est devenu célèbre en 2004 en battant le tout-puissant Serena Williams à la fin de Wimbledon, dont le public est tombé amoureux de cette blonde de 1,88 mètre. “Wimbledon semblait être un bon point de départ. Il était innocent à 17 ans, collectionnant toujours des timbres”, reconnaît-il dans son article.

Ses compétences avec la raquette et son physique – cheveux blonds, yeux clairs et silhouette élancée – l’ont aidé à obtenir des parrainages et de la publicité. Sur la piste, il a dicté les tendances.

Et donc, dans de nombreux jeux, il a remplacé la chemise par des robes courtes telles que des modèles noirs sophistiqués avec des imprimés géométriques sur le décolleté, ainsi que des modèles à volants, des vestes à manches courtes combinées avec une jupe ou des sacs maxi suspendus à l’épaule avec style.

Mythique est la robe courte rouge, avec un col à la boîte, assaisonnée de 600 cristaux de Swarovski, un modèle qui avait aussi l’air vierge, des créations créées par Nike dans lequel le joueur de tennis a collaboré.

De nombreuses marques ont voulu l’habiller, mais elle a toujours été fidèle à Nike sur les pistes, en dehors d’eux, Sharáporva aimer les créations de Ralph Lauren, Valentino ou Vera Wang.

Il a également osé la mode flamande, un style qu’il portait lors de la célébration du 40e anniversaire de son partenaire, l’homme d’affaires et millionnaire britannique, Alex Gilkes.

Pour l’occasion, il a choisi une robe fleurie aux tons rouges à petits volants de la firme Zimmerman et serre-tête de fleurs rouges et fuchsia.