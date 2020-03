Mariana Pajón estime que les Jeux Olympiques. aller à l’arrière-plan devant COVID-19 | Réseaux sociaux sportifs

La colombienne Mariana Pajón, double championne olympique de BMX, a assuré mardi que la décision de reporter les Jeux de Tokyo 2020 était correcte, qu’elle considère “passer à l’arrière-plan” face à la pandémie de coronavirus et à tout ce qu’elle génère dans le monde. .

“Ils me demandent beaucoup ce que je pense, simplement, de reporter les Jeux Olympiques et je pense que cela revient à l’arrière-plan quand nous voyons des souffrances, la mort, la maladie, des problèmes économiques; cela cause beaucoup de choses et les Jeux Olympiques, le sport, notre passion , ils passent en arrière-plan “, a déclaré Pajon dans une vidéo.