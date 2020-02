Maribel Verdú: “Un jeune enfant peut vous donner plus d’un des 50 stupéfaits” | Culture et divertissement

Tout au long de sa carrière, Maribel Verdú a montré qu’il aime briser les tabous et le fait à nouveau dans “The Double Plus Fifteen”, un film de Mikel Rueda qui arrive vendredi prochain au cinéma et dans lequel il donne vie à une femme de près de 50 ans qui établit une relation intime avec un garçon d’environ 16 ans.

“Un jeune garçon avec une maturité mentale peut vous donner bien plus qu’un oncle de 50 ans qui est un étourdissant”, a déclaré l’actrice, dans une interview à Efe, avec plus de 90 titres dans sa carrière, dont deux prix Goya et le prix. Cinématographie nationale.