Marié dit que l’Espagne vit “des heures sérieuses” après avoir convoqué la table avec la Generalitat | La politique

Le chef du Parti populaire, Pablo Casado, a accusé le président du gouvernement, Pedro Sánchez, de faire vivre “des heures sérieuses” à l’Espagne après avoir convoqué la table convenue pour son inauguration enfin avant les élections catalanes “, face aux pressions du républicain Esquerra “.

Lors de la cérémonie de clôture d’un acte à l’occasion du 22e anniversaire du meurtre par ETA dont il était le conseiller de son parti à Séville, Alberto Jiménez Becerril, et son épouse, le procureur Ascensión García, Casado a déclaré qu’ils vivent “des temps difficiles” et ” des heures sérieuses, à un moment où les pressions d’Esquerra doivent être inversées avant qu’il accepte, et à cette table l’unité nationale, l’autodétermination et même l’amnistie des prisonniers qui ont frappé l’État sont décidées. “