L’Espagnole Carolina Marín a battu la Chinoise He Bing Jiao samedi en demi-finale du Maître indonésien en deux sets (11-21 et 19-21) et concourra demain pour le titre de championne, où elle a subi une blessure grave l’année dernière.

La victoire contre la Chine, en 50 minutes, s’est produite dans son match le plus disputé jusqu’à présent en compétition et la clé a résidé dans le succès de l’espagnol aux moments clés du match.