Marlaska accuse Vox de xénophobie pour avoir encouragé les bulos de étrangers et les délits | La politique

Le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a averti Vox qu’encourager les canulars ou les fausses nouvelles concernant les étrangers et le crime “n’est pas seulement une grande irresponsabilité, c’est une manifestation de la xénophobie”, et plus encore si ceux qui se trouvent au point de Regardez, ils sont mineurs.

Marlaska a répondu par ces mots lors de la séance de contrôle de la plénière du Congrès au député de Vox Reyes Romero, qui l’a exhorté à évaluer “l’augmentation de la criminalité impulsée par des groupes d’origine étrangère”.