Marlaska crée un lapsus de la langue que la critique du gouvernement se poursuit | La politique

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a attribué à un “déchéance” les déclarations du général de la garde civile José Manuel Santiago que les agents travaillent sur les réseaux sociaux contre les canulars et pour “minimiser ce climat contraire à la gestion” crise par le gouvernement. “

Marlaska, qui a comparu dimanche lors d’une conférence de presse télématique depuis le palais de Moncloa avec les ministres de la Santé, de la Défense et des Transports, a clairement indiqué que “évidemment” les forces de sécurité ne luttent pas contre la propagation de canulars et de fausses nouvelles en Internet afin d’éviter toute critique de l’exécutif.

La réponse du ministre de l’Intérieur fait référence aux propos du général Santiago, chef de la garde civile qui se présente quotidiennement après la réunion du comité de surveillance de la pandémie et qui a indiqué ce dimanche que des spécialistes de la garde civile travaillent dans deux directions. pour lutter contre les fausses nouvelles.

D’une part, a-t-il dit, “éviter le stress social produit par toute cette série de canulars” et, dans un deuxième temps, “minimiser ce climat contrairement à la gestion de crise par le gouvernement”. “Nous essayons de nier tous ces canulars via nos réseaux sociaux.”

Certaines déclarations pour lesquelles PP et VOX ont déjà demandé la comparution de Marlaska, qui a posé des questions sur cette phrase du général de la garde civile, ont déclaré: “Si c’est ainsi que cela a été dit, c’est une déchéance du général en répondant.”

“Les canulars sont les” fausses nouvelles “et les fausses nouvelles et leur volonté est de provoquer une grande alarme sociale avec un risque objectif pour l’ordre public. La critique politique n’entre pas du tout, car c’est la liberté d’expression”, a déclaré Marlaska. .

Il a souligné que les faits qui sont transmis à l’accusation sont des canulars qui supposent pour la population une “tromperie manifeste menaçant l’ordre public”.

“De toute évidence, la critique est la chose la plus saine dans un état de droit et plus encore dans cette circonstance”, a-t-il conclu.

À cet égard, le ministre de la Défense, Margarita Robles, a assuré que le gouvernement défend “à tout prix” la liberté d’expression et a exprimé sa garantie que l’état d’alerte n’implique juridiquement aucune limitation de ce droit, qui est ” sacré “et reconnu dans la Constitution.

“En aucun cas, l’état d’alarme, qui a ses limites, n’implique la restriction de droits absolument intouchables, comme la liberté d’expression”, a déclaré Robles.

La ministre a indiqué que ce dimanche lors de la rencontre avec les présidents régionaux, elle-même a exprimé que “le droit à la critique est toujours bien reçu” et “bien plus dans un scénario comme celui-ci de lutte contre le coronavirus dans lequel nous nous rendons tous tous les jours l’apprentissage. “