Marlaska: la liberté d’expression n’est pas limitée, des gens sans scrupules sont persécutés | Couverture

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a insisté aujourd’hui sur le fait que le gouvernement n’a pas pris de mesures pour limiter la liberté d’expression, mais uniquement ceux qui persécutent les “sans scrupules” qui veulent mettre en danger la santé des citoyens ou profiter de de la pandémie pour les frauder.

Marlaska a ainsi réagi en séance plénière du Congrès à une interpellation du député VOX Macarena Olona dans laquelle le ministre était invité à expliquer les mesures du gouvernement pour “contrôler la libre circulation des informations et des opinions sur les réseaux sociaux”.

“Nous n’appliquons pas une telle mesure. Et nous ne le faisons pas parce que nous sommes un état de droit”, a répondu le ministre, avant de reprocher à Olona une intervention “criblée de mensonges et d’intolérances”.

Et c’est que la députée n’a pas épargné la critique de l’exécutif «social-communiste», comme elle l’a qualifié de marque, et l’a accusé de vouloir «imposer un changement de régime avec des mesures autoritaires», d’utiliser «la peur comme outil de soumission» et de compassion. “très peu d’Espagne”. Avec cet exécutif, a-t-il condamné, “notre démocratie saigne”.

Marlaska, dans son premier discours, a rappelé que l’Espagne et le reste du monde traversent une crise sanitaire majeure et qui entraîne le pays dans une situation sans précédent, dans laquelle les citoyens sont plus “vulnérables aux sans scrupules” qui “veulent mettre la santé de chacun est en danger. “

Conscient de cela, Interior a mis en place dès le même jour le 13 mars un extraordinaire dispositif de cybersécurité pour détecter les menaces en traquant les réseaux sociaux et l’internet sombre, en plus de lutter contre la désinformation.

Il ne s’agit pas de rechercher des opinions personnelles, a poursuivi le ministre, ni de critiquer l’exécutif, mais plutôt de détecter des comportements tels que la diffusion de faux remèdes contre la maladie, la fraude ou les arnaques via le réseau ou la manipulation de documents officiels. Et aussi, évitez que les personnes âgées et les enfants soient les victimes.

Ainsi, 274 événements de fausses informations sur les remèdes contre les coronavirus ont été détectés et 45 773 domaines d’activités illégales ont été fermés.

Olona, ​​pour sa part, a insisté sur la “dérive totalitaire” du gouvernement, qui a décrété un “état d’urgence illégal”, a “dépouillé” les citoyens de leurs droits et libertés et “a fait du mensonge un système de survie. ” C’est “le gouvernement du canular”, a-t-il ajouté.

Marlaska n’a pas voulu “entrer dans son jeu”, mais a rappelé à la députée que la liberté d’expression est respectée, car elle-même peut vérifier quand “chaque jour elle dit sur les réseaux” et dans les expressions médiatiques telles que pratiquées euthanasier les personnes âgées ou créer des camps de concentration.

“Il y a des mots que vous devez faire très attention à la façon dont ils sont utilisés et où”, a répliqué le ministre.

Lors de son premier discours, la députée de VOX a soulevé la question de l’homosexualité et a déclaré qu’elle ne permettrait pas à son parti d’être accusé de considérer les homosexuels comme des malades, car ce n’est pas le cas.

À cet égard, le ministre a répondu qu’il ne savait pas pourquoi son orientation sexuelle était toujours mentionnée. “Je ne sais pas s’il a une quelconque fixation”, a-t-il poursuivi, puis a demandé à Olona de faire savoir aux gens que “nous ne sommes pas malades”.

“Si vous me faites la faveur que je vous ai demandée, ce ne serait pas mal”, a déclaré Marlaska, qui a exhorté le député, qui “a la chance d’être jeune et fille de la démocratie”, à se mettre à l’abri des valeurs de la démocratie. et tolérance.