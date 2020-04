Marlaska laid PP et Vox qui utilisent la Garde civile pour le critiquer | La politique

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a rendu ce soir vilains PP et Vox pour utiliser les déclarations “erronées” du général de la Garde civile José Manuel Santiago pour le critiquer.

C’est ce qu’a déclaré Marlaska dans l’émission The Objective of the Sixth dans laquelle il attribuait à une “déchéance” les déclarations du général Santiago dans lesquelles il affirmait que les agents de la Garde civile travaillaient sur les réseaux sociaux contre les canulars et pour “minimiser” ce climat contraire à la gestion de crise par le gouvernement “.

Pour le ministre de l’Intérieur, les déclarations de Santiago “peuvent être décrites comme erronées” bien qu’il ait ajouté qu ‘”elles sont également caractéristiques d’un exercice de transparence de la part du gouvernement et du comité technique, auquel nous sommes confrontés tous les jours et qui peut nous arriver n’importe qui et à tout moment, nous pouvons nous tromper. “

Selon le ministre de l’Intérieur, “la liberté d’expression est un principe fondamental et fait partie de l’ADN de ce gouvernement et de la garde civile” et il a critiqué Vox et PP pour “avoir utilisé la garde civile pour atteindre le ministre”.

“Nous avons vu la déviation du chemin de la loyauté dans lequel se trouvent certains partis tels que PP ou Vox, car utiliser la Garde civile pour tenter de joindre le ministre de l’Intérieur me semble un manque de respect pour l’une des institutions les plus respectées”, a-t-il déclaré.

Déclarations du général pour lesquelles PP et VOX ont déjà demandé la comparution de Marlaska, qui a déclaré qu’il est disposé à comparaître pour cette raison si le tableau le juge nécessaire.

Le président du PP, Pablo Casado, a demandé au Premier ministre d’expliquer s’il avait ordonné aux forces de sécurité de “restreindre” la liberté des citoyens.

Son parti a enregistré une série d’initiatives au Congrès, au Sénat et à l’Euro-Parlement suite aux paroles du commandement, telles que la demande de comparution du ministre de l’Intérieur et d’autres hauts fonctionnaires du ministère pour expliquer ces déclarations.

De son côté, le président de Vox, Santiago Abascal, a demandé la démission du gouvernement, qui selon lui “veut tuer la liberté d’expression en utilisant une institution recherchée par les Espagnols, la Benemérita”.

En outre, Abascal a annoncé sur son compte Twitter “des actions judiciaires urgentes contre ceux qui ont donné les ordres et les fonctionnaires qui les respectent”.

Les citoyens ont demandé la comparution au Congrès du chef d’état-major de la garde civile.

La Garde civile s’est opposée à la critique avec une brève déclaration dans laquelle elle a défendu qu’elle ne surveillait que les canulars qui cherchent à générer une alarme sociale et “toujours avec un respect scrupuleux du droit à la liberté d’expression et de critique”.