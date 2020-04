Marlaska: Ne pas prendre la voiture à Pâques empêchera les infections et les décès | La politique

Dans des circonstances normales, demain l’opération spéciale de circulation commencerait à l’occasion de Pâques, mais la pandémie de coronavirus laissera les conducteurs à la maison et cela, selon le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, empêchera les infections et les décès.

Cela a été déclaré ce soir par Marlaska lors d’une conférence de presse télématique du palais de Moncloa avec le ministre des Sciences, Pedro Duque, dans lequel il a rappelé qu’aujourd’hui la mobilité a été réduite entre 82 et 83 par Une centaine sur les trajets longue distance et sur les accès aux grandes villes.

Pourcentages qui tombent à 73% si le fret est inclus.

“Nous sommes sur la bonne voie”, a ajouté Marlaska, qui a insisté sur le fait que les contrôles de la circulation continueront de s’intensifier, tout en reconnaissant que “nous avons tous internalisé que cette Pâques, nous n’allons pas être en vacances, mais plutôt travailler, en restant à la maison avec un un effort complémentaire pour le bien de tous ”

Marlaska a insisté sur le fait que derrière ces pourcentages de mobilité réduite “il y a des infections évitables et des milliers de vies qui ne seront pas mises en danger”. En bref, cela se traduit par moins d’hospitalisations et moins de saturation des soins intensifs, a-t-il souligné.

Comme la DGT, les forces de sécurité intensifient également leur travail, a poursuivi le ministre, qui a mis l’accent sur l’aide aux groupes les plus vulnérables.

Ainsi, la police nationale et la garde civile effectuent quotidiennement plus de 5 000 contrôles des victimes de violences masculines et plus de 700 enquêtes dans les maisons de repos.