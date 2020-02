Maroon 5 ou comment se faufiler dans un festival latin et ne pas mourir en essayant | Culture et divertissement

Bien que l’expérience de forcer quelques garçons de Californie au milieu du plus grand événement de musique latine au monde ait pu très mal se passer, à la fin le Maroon 5 a couvert le dossier lors de son passage au Festival de Viña del Mar, mais sans en mettre trop effort

Non. Adam Levine n’a pas ôté sa chemise – comme il le fait habituellement dans beaucoup de ses concerts – soit parce qu’il n’avait pas le temps – le récital dans la ville chilienne a duré un peu plus d’une heure – à cause du froid de la nuit ou directement parce qu’il ne voulait pas.