Le duo formé par Marta Marrero et Paula Josemaría a été proclamé champion du monde de Padel Tour Victoria Marbella Master, premier tournoi de la saison, battant Alejandra Salazar et Ariana Sánchez.

Les numéros 1 et 2 au monde -Salazar et Sánchez- sont tombés sur la nouvelle paire composée Marrero et Josemaría dans un match qui a commencé en faveur des champions avec un 7-6.