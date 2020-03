Martín Berasategui: Mon intuition me conduit à rejeter 30 projets par an | personnes

Douze restaurants ont l’empreinte de Martín Berasategui en Espagne et au Portugal, ainsi que d’autres qu’il conseille dans les Caraïbes. Il choisit les projets par «intuition», ce qui l’amène à rejeter «jusqu’à 30 par an» et le guide sur la bonne voie pour en juger par les douze étoiles Michelin qu’il chérit.

Le chef hispanophone le plus reconnu par le guide français a également reçu ce lundi à Madrid le prix du chef de l’année décerné par le magazine Tapas et dans lequel il a été précédé par le conquérant culinaire espagnol des États-Unis, José Andrés; New Yorkais Daniel Humm (Eleven Madison Park) et Cordoba Paco Morales (Noor).