Masques faciaux chers? Bienvenue sur le marché libre!

De nos jours, il y a beaucoup d’indignation parmi les gens en raison de l’augmentation exorbitante du prix des masques faciaux quand ils sont le plus nécessaires. Même les gouvernements de différents pays doivent se faire concurrence pour les masques, et cette concurrence est généralement gagnée par celui qui paie le plus. De toute évidence, ceux qui fabriquent et vendent ces masques sont ceux qui font le plus de profit.

Comment se fait-il que dans une pandémie mondiale, lorsque des milliers de personnes meurent chaque jour, ceux qui ont un bien, qui peut atténuer les effets et sauver des vies, peuvent spéculer sur son prix? Eh bien, ce que nous appelons aujourd’hui la spéculation, dans le langage du capitalisme, c’est le jeu de l’offre et de la demande. Si la demande augmente (c’est-à-dire si les gens meurent et ont besoin de masques pour se protéger), le prix augmente. C’est si simple.

Un autre exemple est celui des services funéraires. Si plus de personnes meurent (la demande augmente), le prix des enterrements, des crémations, etc. augmente. Certains gouvernements tentent donc d’intervenir rapidement pour contrôler ces prix, ce qu’ils ne peuvent pas faire avec le prix des masques, grâce à l’externalisation et à l’ouverture illimitée des frontières pour le commerce. Curieusement, pour le moment, le dernier recours a été de fabriquer des masques faits maison, de manière traditionnelle. Un problème du 21e siècle est résolu avec la technologie du 19e siècle.

Quoi? Est-ce que j’entends un lecteur se plaindre que la vie et la dignité des gens sont en jeu et qu’il ne devrait pas être possible de spéculer avec quelque chose comme des masques ou des services funéraires? Permettez-moi de vous rappeler que cela se produit depuis des décennies d’une manière très impitoyable (au moins depuis le début du néolibéralisme à la fin des années 1970). Dans le paradigme néolibéral actuel, dans lequel (presque) tout le monde est plongé, rien n’échappe à la spéculation. Il y a des spéculations sur le logement, la nourriture, la santé, l’éducation… sur tout ce qui peut avoir une valeur économique. En fait, la plus grande spéculation concerne les prêts d’argent, qui ne sont même pas un bien tangible.

Les options politiques qui ont toujours affirmé que les produits de base ne peuvent pas être à la merci de la spéculation du marché ont été les moins votées au cours des 40 dernières années. Les médias de masse (financés par de gros capitaux) ont nourri la conviction que tout ce qui est privé fonctionne mieux, ignorant intentionnellement qu’il pourrait y avoir des coopératives, qui seraient également privées, mais n’auraient pas nécessairement pour seul objectif le profit économique. Mais le coopérativisme n’a été encouragé dans aucun pays, ni dans la majorité des pays se concentrant sur la privatisation ni dans les quelques autres pays d’État.

Le néolibéralisme nous a appris que la meilleure forme de relation dans une société est la concurrence, que ce soit entre entreprises ou entre travailleurs. Ainsi, alors que les employés se font concurrence pour obtenir les faveurs de l’entreprise pour laquelle ils travaillent et que les travailleurs indépendants rivalisent avec les grandes entreprises pour essayer de gagner leur pain quotidien, il nous est caché que la concurrence entre les grandes entreprises est toujours -diminuant, que la concentration mondiale des affaires est énorme, qu’il y a de moins en moins d’entreprises, que quelques-unes contrôlent de grandes niches de marché, et qu’aujourd’hui une grande entreprise est capable de fabriquer des masques, des voitures et des téléviseurs, tout en offrant des services touristiques, funéraires et services alimentaires, et tout en spéculant financièrement sur le logement et la production alimentaire, grâce aux fonds de pension des autres.

Les gens, confortablement bercés par la désinformation et l’absence de pensée critique dans la plupart des cas, ont voté avec enthousiasme pour les options néolibérales, et aujourd’hui, avec la pandémie en plein essor et des cas aussi flagrants que ceux des masques et des services funéraires sur toutes les lèvres, beaucoup encore ” pense »que le gouvernement nous vole et que les entreprises privées sont la meilleure chose pour la société. Pendant ce temps, ils ne se lassent pas d’applaudir les dons «généreux» de milliardaires comme Amancio Ortega ou Bill Gates, oubliant qu’une bonne partie de leur fortune est due à la spéculation et à l’ingénierie fiscale qui leur permet de payer très peu d’impôts.

Je ne suis pas opposé à l’existence d’entreprises privées qui fabriquent de belles chaussures de qualité et en font un bon prix, ni à des services touristiques offerts à une marge généreuse, ni à des téléphones portables de pointe coûtant plus d’un mille euros, ou aux appartements donnant sur la mer étant plus chers, mais la spéculation sur des biens de base tels que le logement, les transports, la nourriture, la santé, l’énergie, les communications ou l’éducation devrait être bannie. Et, bien sûr, ces services de base incluent la banque. L’État, directement ou par l’intermédiaire des coopératives de travailleurs, devrait fournir ces services à la population.

S’il s’avère alors que chacun a au moins une maison où vivre, une école où envoyer ses enfants, un service de transport suffisant, un service de santé qui couvre les nécessités de base et une banque publique pour les services sociaux, accompagnée d’un Universal Basic Revenu inconditionnel; si après avoir couvert tous ces aspects, il y a ceux qui veulent construire des logements de luxe, ou des transports de luxe, ou des activités parascolaires, ou des banques avec des services «top», je ne m’y oppose pas. Si la société a déjà couvert ce qui est nécessaire et a encore de l’énergie pour continuer à croître (ce qu’elle fera sans aucun doute), alors l’utilisation de cette énergie dans la production de biens et services supplémentaires, qui en plus d’en enrichir certains, contribue également à enrichir la vie des tout le monde dans d’autres aspects, est le bienvenu. Personne ne dit que nous devrions nous contenter du minimum, bien au contraire. Mais pour aspirer au maximum, il faut commencer par couvrir le minimum.

S’il vous plaît, si nous sommes indignés par la spéculation sur les masques et les services funéraires, déplaçons cet outrage vers d’autres produits de base. Ne nous contentons pas de la lutte parmi les pauvres que le capitalisme sauvage nous offre.

Traduction: Simone Jahnen