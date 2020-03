Masses suspendues pour coronavirus

Pour empêcher la propagation du coronavirus Covid-19, les retraites, assemblées, congrès, conférences, catéchèses et réunions de grands groupes sont également suspendus.

La Conférence épiscopale mexicaine (CEM) a indiqué que, conformément aux mesures mises en œuvre par le gouvernement fédéral pour empêcher la propagation de Covid-19, elle a décidé suspendre les masses et autres événements massifs.

Le conseil de la présidence de la CEM a indiqué que les messes dominicales dans les temples, sanctuaires et aumôneries sont suspendues, tant que l’urgence sanitaire dure, en plus de retraites, assemblées, congrès, conférences, catéchèse et réunions de grands groupes.

COMMUNIQUE # COVID2019 Urgence sanitaire

👉 https://t.co/iPxAHciwx3 pic.twitter.com/Qx1nvaYnOB

– CEM (@IglesiaMexico) 16 mars 2020

Selon le communiqué de la Conférence de l’épiscopat mexicain, chaque évêque «peut se dispenser de la messe dominicale obligatoire. Les prêtres, cependant, n’arrêtez pas de célébrer la messe de manière privée“

En outre, il a indiqué qu’il cherchera, dans la mesure du possible, à ce que L’Eucharistie diffusée sur les plateformes numériques et les médias publics et privés, “afin que les fidèles puissent rejoindre spirituellement les mystères de la foi”.

À son tour, il a informé que les jours suivants, avec les mesures sanitaires appropriées, les temples paroissiaux pourraient rester ouverts, tant que la disposition correcte de leurs fidèles pourrait être contrôlée.