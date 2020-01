Massive Attack, The National, Lana del Rey, The Strokes et Iggy Pop sont quelques-uns des groupes qui se produiront au festival Primavera Sound 2020, qui se tiendra du 4 au 7 juin au Forum Park de Barcelone et où Des personnalités nationales comme C. Tangana, Bad Gyal ou Amaia brilleront également.

À travers ses réseaux sociaux et par surprise, Primavera Sound a rendu publique une affiche composée de plus de 200 noms, avec laquelle le festival massif célèbre son 20e anniversaire avec style.