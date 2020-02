Mastercard renouvelle le parrainage de la Copa América et inclut le tournoi féminin | Réseaux sociaux sportifs

La société Mastercard a signé un accord avec la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) pour être le partenaire officiel des services de paiement et la marque de paiement sans contact des éditions Copa America 2020 et 2024 et, pour la première fois, de la Copa Amérique féminine

“Avec l’expansion du parrainage du football féminin en Amérique latine, Mastercard renforce son engagement en faveur de la diversité et souligne l’importance de réaliser l’égalité des sexes dans le sport, en cherchant à dynamiser le football féminin dans la région, à un moment clé où il gagne dans le professionnalisme et la compétitivité “, a indiqué un communiqué publié jeudi.