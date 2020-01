L’Espagnol Juan Mata a marqué à la fois le triomphe de la victoire de Manchester United contre Wolverhampton Wanderers (1-0) qui envoie les «Red Devils» au quatrième tour de la FA Cup.

Mata, qui a débuté avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, a brisé l’égalité à zéro à la 70e minute.Une mauvaise défense des Loups a conduit Anthony Martial à laisser Mata seul face au gardien de but. L’Espagnol a parfaitement frappé le ballon sur le gardien de but en visite et a donné un avantage à son équipe.