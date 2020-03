Les journalistes Mavi Doñate, Lorenzo Milá et Fernando Garea seront candidats au XVIe Prix José Couso pour la liberté de la presse, décerné par l’Association professionnelle des journalistes de Galice et le Ferrol Press Club, a annoncé l’organisation.

Dans un communiqué, il rappelle que les candidats se distinguent «pour leur défense de la liberté de la presse» et note que des membres des promoteurs collectifs et des entités et personnes liées à la communication ont proposé ces candidats.