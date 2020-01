Maxi Gómez: “Je suis très heureux pour l’équipe” | Sports

L’attaquant de Valence Maxi Gómez a précisé dans des déclarations à Movistar Plus qu’au-delà de la satisfaction de sa performance personnelle, il était très heureux de la victoire (2-0) contre un rival qu’ils savaient qu’il allait avoir “cent pour cent” possession pendant la réunion.

“J’espère qu’ils me donneront également le premier but”, a déclaré l’attaquant uruguayen, qui a inscrit le deuxième but de l’affrontement après un premier but dans lequel, après son tir, le ballon a touché Jordi Alba dans l’action qui a mené à 1- 0 au début de la seconde moitié.