Mazda tourne un siècle en questionnant les voies établies et en ouvrant de nouvelles | Moteur

Le constructeur automobile japonais Mazda a 100 ans, dans lequel il a remis en question ce qui a été établi et s’est concentré sur l’ouverture de nouvelles voies avec des technologies qui ne semblaient pas viables pour les autres.

La marque l’a commémoré avec une fête qui s’est organisée à son siège à Hiroshima (Japon) et qui s’est tenue hier coïncidant avec l’événement, qui se poursuivra en mars à l’occasion du Salon international de l’automobile de Genève, où elle passera en revue ses plus d’un demi-siècle de présence en Europe.

Il y a un siècle, Mazda était un producteur local de liège artificiel qui, en 1921 avec l’industriel Jujiro Matsuda, s’est mis à la tête du Toyo Cork Kogyo qu’il a d’abord transformé en fabricant de machines industrielles et, plus tard, d’automobiles.

Son premier modèle a été lancé en 1931 et c’est la Mazda-Go à trois roues, qui a rapidement atteint une popularité qui a fait que la marque subissait des améliorations constantes. Ainsi, en 1938, il a reçu une transmission à quatre vitesses qui a réduit sa consommation de 20%.

Deux ans plus tard, Mazda a présenté un tourisme, dont la production a tronqué la Seconde Guerre mondiale; et en 1945, peu de temps après la bombe atomique que les États-Unis ont lancée dans la ville japonaise d’Hiroshima, a repris la fabrication de véhicules à trois roues.

Au cours de l’après-guerre, la priorité pour Mazda était les véhicules commerciaux, donc le premier tourisme, la Mazda R360 n’est arrivé qu’en 1960. Les modèles berline, familiale et coupé ont suivi.

Pendant ce temps, Tsuneji Matsuda – le fils et successeur de Jujiro – a évité une fusion forcée dans le cadre du processus de réorganisation du secteur promu par le gouvernement japonais et, en 1961, a signé un accord de licence avec le constructeur automobile allemand NSU, pour développer et produire le nouveau moteur rotatif Wankel, plus compact et léger.

Grâce à cette technologie unique, Mazda s’est distinguée des autres constructeurs et a pu conserver son indépendance, ce qui a abouti à la Mazda Cosmo Sport / 110S en 1967 avec un moteur à deux rotors, la célèbre voiture de sport RX-7 ou la première marque asiatique en remportant les 24 Heures du Mans en 1991 avec la Mazda 787B à quatre rotors, dans ce qui a été la seule victoire dans ce test d’une voiture avec un moteur sans pistons.

En 1984, Mazda a changé son nom pour Mazda Motor Corporation; et en 1989, l’emblématique Mazda MX-5 convertible biplace est arrivée (en 2016, elle dépassait le million d’unités vendues avec ses différentes générations).

D’autres innovations remarquables de la marque japonaise ont été, en 1991, le prototype HR-X avec un moteur à hydrogène rotatif et qui a conduit à d’autres concept cars tels que le RX-8 Hydrogen RE et le Mazda5 Hydrogen RE Hybrid; et en 2012 la technologie des moteurs Skyactiv.

Dans le cas de l’Espagne, Mazda célèbre cette année qu’elle vend ses véhicules depuis 20 ans, une histoire dans laquelle en 2019 elle a clôturé son meilleur exercice, avec 23160 unités immatriculées, 8,4% de plus qu’un an plus tôt et dans un marché baissier .