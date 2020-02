Medina: “Les États-Unis pourraient former trois équipes et être compétitifs” | Réseaux sociaux sportifs

Le capitaine de l’équipe espagnole de la Coupe de la Fédération, Anabel Medina, a commenté après avoir connu le résultat du tirage au sort pour la phase finale de cette compétition, dans laquelle l’Espagne a été encadrée dans son groupe avec les États-Unis et la Slovaquie, que l’équipe nord-américaine a Avec autant de joueurs de niveau que j’ai pu présenter trois équipes différentes et compétitives.

“Nous savions que quatre équipes étaient à la tête de séries qui étaient l’Australie, les États-Unis, la France et la République tchèque, et que chacune d’entre elles serait un adversaire compliqué. Oui, il est vrai qu’avec les États-Unis, nous avons le doute de savoir qui va venir jouer parce qu’ils ont un éventail de joueurs tellement large qu’ils pourraient former trois équipes et être compétitifs “, at-il déclaré.