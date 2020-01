Meliá présente sa marque de tourisme durable Paradisus à Fitur | Le tourisme

La chaîne hôtelière Meliá Hotels a présenté pour la première fois en Espagne, lors de la journée inaugurale de Fitur 2020, sa marque «Paradisus» conçue pour «respecter la nature, soutenir les communautés locales et, en général, faire face à une nouvelle génération de voyageurs durable ».

Le PDG de Meliá, Gabriel Escarrer, a expliqué que ce pari est «une fierté» pour eux, car «rien n’a été fait qui ne se faisait pas il y a 3 ou 4 ans», bien qu’en 2019 ils aient réussi à «tangibiliser» ces objectifs.

«L’année 2019 a été une année extrêmement compliquée avec des problèmes tels que le« brexit », le ralentissement économique, les relations entre Cuba et Trump ou les« fausses nouvelles »; (…) mais les personnes et les talents sont nos principaux atouts », a-t-il expliqué.

Par conséquent, le gestionnaire a profité de l’occasion pour souligner le prix décerné par la SAM Corporate Sustainabilty Assessment (CSA) en tant que «société hôtelière la plus durable au monde», parmi 4 700 entreprises évaluées.

Dans les plans de Meliá, le remodelage de son concept «Paradisus» a lieu dans 11 complexes des Caraïbes et du Pacifique, ce qui signifie plus de 6 000 chambres, en particulier au Mexique (quatre), à ​​Cuba (quatre) et en République dominicaine (trois ).

En outre, Escarrer a annoncé que la stratégie 2020 implique l’ouverture de 23 nouveaux hôtels dans le monde, axés, selon ses mots, sur le renforcement du leadership de l’entreprise dans le bassin méditerranéen et la progression en Amérique et en Asie.

Situation économique

Le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 1 388,1 millions d’euros jusqu’en septembre 2019, soit 1,8% de moins par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que le résultat brut d’exploitation (Ebitda) sans Les plus-values ​​sont restées à 373 millions d’euros, en baisse de 3,7% par rapport à 2018.

Escarrer a conclu que “malgré une année compliquée”, ils ont des raisons d’observer une certaine “stabilisation”. EFETUR