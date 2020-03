Même enseignement, nouvelle méthodologie | Couverture

Les salles de classe éducatives ont été remplacées par des plateformes virtuelles et des groupes WhatsApp. Mais toutes les familles peuvent-elles être conscientes? Il y a des maisons sans internet. Et la coresponsabilité des enseignants, des parents et des élèves continuera-t-elle? Un directeur, Pepa García Álvarez, l’un des nombreux dans cette situation, répond et le fait depuis un centre si vide qu’il a un impact.

Il s’agit du Vilas Alborada, situé à Compostelle et dédié à la formation des enfants dans les sphères cognitives et affectives, car ils visent à promouvoir le savoir raisonner, enquêter, penser, dialoguer, exprimer des émotions et des opinions, écouter et faire preuve de tolérance dans tous les aspects qui le mot contient, comme il le détaille.

Apprendre tout cela à l’intérieur et à l’extérieur de l’école, en particulier pour cette dernière, a plus de sens aujourd’hui que jamais, en raison de la fermeture motivée par les restrictions adoptées face à une urgence sanitaire de l’ampleur actuelle, générée par la pandémie de COVID-19.

Au début, il y avait une certaine “perplexité” pour tout le monde, admet-il dans une conversation avec Efe, car il était temps de se réorganiser pour avancer dans la programmation déjà conçue.

Plus tard, les «ressources» que les maisons d’édition ont offertes et, toujours à égalité, la technologie, qui est la clé, ont commencé à prendre tout l’espace.

“Au final, de nombreuses voies s’ouvrent à l’apprentissage”, soutient-il, et ainsi, ajoute-t-il, ils ont veillé à ce que le cours continue pour tout le monde et à ce que le chaos ne prenne pas le dessus sur la situation.

“Il y avait beaucoup à alléger”, pas seulement en Galice bien sûr. Certains parents en Espagne se sont plaints qu’il y a trop de charge d’enseignement à un moment où les enfants souffrent, en même temps, de stress, en raison d’une situation inconnue d’eux et presque de tout le monde. C’est pourquoi le ministère de l’Éducation est déjà intervenu pour modérer les tâches.

Pepa attribue ce qui est arrivé à cette “difficulté”, surtout depuis le début. Ils tempèrent déjà depuis le début et la messagerie, le courrier électronique et le téléphone, très utiles dans les cas où il n’y a pas de réseau, sont des outils qu’ils utilisent pour essayer de “rendre les choses plus faciles”.

Ce directeur fait confiance à la coresponsabilité des enseignants, des parents et des élèves; également dans lequel il est maintenu. “Un chemin a été ouvert. Plusieurs ont été ouverts, car nous avons vu que vous pouvez apprendre de cette façon. Il n’y a rien en personne, mais tout est à la fois proche et flexible. Très nouveau, mais très positif”, dit-il.

C’est pourquoi il a si bien compris une initiative née dans les réseaux sociaux dans laquelle ils ont demandé des applaudissements, également, aux enfants qui sont, avec leurs familles, confinés chez eux et avancent dans leurs études.

Pepa s’adresse également à eux et à leurs tuteurs: “Dites aux familles et à nos élèves que nous nous reverrons très bientôt. Et que, dans l’intervalle, nous restons à la maison.”

Lorsqu’ils réoccupent leurs chaises et leurs tables, on leur apprend que la connaissance et la conformité, ainsi que l’effort, doivent rester éternellement dans leur vie.

“Nous voulons que le voyage, le temps et les expériences que nous partageons au centre soient plus tard, dans la mémoire, comme une étape joyeusement vécue. C’est l’importance d’être présent dans un cadre affectif, proche, compréhensif et affectueux.”

Le message d’Alborada, un nom qui, non en vain, fait allusion à la période qui passe du début de la lumière du jour à l’horizon jusqu’au lever du soleil. Ce qui va sortir.

Ana Martinez