Même l’avancée du coronavirus au Mexique n’arrête pas le culte de Santa Muerte – . Miami (51)

MEXIQUE – Alors que le coronavirus pénètre dans la vie des Mexicains, Santa Muerte accueille ses fidèles ce mercredi sur son autel à Tepito, un quartier populaire du nord de Mexico, avec la ponctualité de chaque premier du mois.

Cette figure populaire, attachée à aucune religion, attend depuis le porche de la maison d’Enriqueta ceux qui la vénèrent et lui demandent, qui aujourd’hui trois fois moins que d’habitude, “pour cause de maladie”, explique le propriétaire de l’autel à Santa Muerte dans ce qui est populairement connu comme le “quartier courageux” de Tepito.

“J’espère en Dieu qu’ils viendront vous demander de ne pas tomber malade, que vos enfants et petits-enfants ne tomberont pas malades. S’il existe, cela ne nous arrivera pas. Que Santa Muerte prenne soin de nous”, souligne Enriqueta en défilant autour d’elle. les fidèles, conduits par un homme en maillot de foot et short.

Au-delà du porche, dans une rue qui s’étend sur deux pâtés de maisons, plusieurs familles forment un couloir sur l’autoroute avec diverses offres. Il y a des figurines, des bonbons, des cigares et même de l’alcool sur les couvertures des voisins.

La plupart à pied et certains à genoux, mais tous les fidèles circulent le long de ce couloir vers le côté de Santa Muerte. Eder, préoccupé par le coronavirus, explique que cette figure mystique l’a aidé avec “les problèmes de santé d’un neveu” et avec “des choses personnelles et légales” avec lesquelles il a dû faire face.

“Je suis inquiet, mais je ne pense pas qu’à cause du coronavirus j’aurai plus de travail. Cela ne dépend pas de lui”, confie le fidèle à travers son masque, qui s’efforce de tenir la grande silhouette de Santa Muerte qu’il porte dans son sac à dos.

Avant de partir, Eder confirme que ce mercredi il y a “beaucoup moins de monde” que d’habitude, il a donc demandé au Saint “comme toujours et aussi pour le coronavirus”.

Enriqueta Vargas Ortiz, 59 ans, surnommée “La Madrina”, est décédée d’une pneumonie mardi soir.

La musique résonne dans tous les coins de cette rue de ce quartier de la capitale, et se mêle à des scènes typiques de l’adoration de chaque premier du mois et, en particulier, de chacun de novembre, lorsque le jour des morts est célébré anniversaire de ce symbole.

Pour chaque fidèle qui passe en portant une figure, un pendentif ou quoi que ce soit de Santa Muerte, un autre s’approche de lui et arrose l’objet avec de la tequila ou de l’alcool à portée de main, ou avec de la fumée de cigare ou une cigarette verte (marijuana ). Les mots ne sont pas échangés; cela se produit simplement comme un acte d’union naturelle.

“C’est une puissance supérieure”, assure Isabel dès qu’elle quitte l’autel, convaincue que Santa Muerte contribuera à résoudre la pandémie de COVID-19.

“Je demande toujours au Saint pour ma famille, pour mes proches. Ce que je lui ai demandé, elle l’a toujours réalisé”, révèle-t-elle après avoir précisé que le moindre afflux de personnes est dû au moment de la visite, car l’après-midi il y a toujours plus de monde.

Isabel, qui ne croit pas que le virus empêchera les fidèles d’aller demander et rendre hommage, clôt le débat par un argument fort: “Pour nous, les croyances ont toujours été les premières”.

La rue, malgré la baisse de fréquentation ce 1er avril, lui en donne la raison: au-delà de quelques masques, il n’y a pas de souci perçu quant à la propagation de COVID-19. Il y a des câlins. La complicité continue d’être démontrée par contact.

Le sous-secrétaire à la Santé a déclaré que les Mexicains étaient confrontés à la dernière occasion de ralentir la contagion et d’éviter une situation chaotique.

Peut-être que pour les fidèles, Enriqueta, la gardienne de la Sainte Mort de Tepito, est valable pour savoir s’il y a ou non cette pandémie qui est venue de Chine et s’est propagée dans le monde entier.

Ce qui est certain, selon leurs chansons, pour ceux qui remplissent la rue Alfarería dans le quartier de Tepito, à Mexico, c’est que: “Vous voyez, vous vous sentez, le Saint est présent!”

