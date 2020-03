Même si vous vouliez passer un test de coronavirus, c’est pourquoi votre médecin ne le fera probablement pas pour vous.

Ils avancent test qui permettrait de détecter le covid-19 en 15 minutes 5:17

(CNN) – Si vous voulez être testé pour le nouveau coronavirus, vous n’êtes pas seul.

“Une de mes sœurs m’a appelé hier [y dijo]«Je dois faire tester ma fille pour le coronavirus», a déclaré mercredi le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, lors d’une conférence de presse.

La nièce du gouverneur avait de la fièvre et des symptômes pseudo-grippaux. Cependant, il a dit à sa sœur “qu’il n’y a aucune raison de faire un test”, car sa fille n’avait pas voyagé jusqu’à un point à risque pour Covid-19 ou n’avait pas été en contact avec quelqu’un qui avait été testé positif au virus.

Aux États-Unis, les médecins envoient le même message: tous ceux qui veulent passer un test ne le recevront pas.

“Si nous avions toutes les ressources du monde et pouvions agiter une baguette magique, nous serions heureux de tester ces personnes, mais nous ne les avons pas, alors je crains que nous devions établir des priorités”, a déclaré le Dr William Schaffner, professeur à la division de Maladies infectieuses au Vanderbilt University Medical Center.

Cette semaine, la ville de New York et le comté de Los Angeles ont établi des directives pour les tests, conseillant aux médecins d’éviter de tester les patients, sauf dans les cas où un résultat de test changerait considérablement le cours du traitement.

Schaffner, un conseiller de longue date des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, et le Dr Rochelle Walensky, chef des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, ont dit à CNN qui devrait et qui ne devrait pas. faites-vous tester, car il n’y a pas assez de tests disponibles.

Ses pensées font essentiellement écho à ce qui a été fait à New York et à Los Angeles: à un moment où il n’y a pas suffisamment de preuves pour répondre à la demande, les patients doivent être administrés lorsque le résultat fera une différence dans leurs soins.

Tout d’abord, quelques notes: Il y aura, bien sûr, des exceptions à ces catégories, et différents médecins et hôpitaux auront des règles différentes. De plus, cette catégorie est un instantané dans le temps; Au fur et à mesure que de nouveaux tests deviennent disponibles, les médecins peuvent être plus libéraux quant à la personne testée.

Le CDC a quelques lignes directrices pour les tests, mais note que “les décisions de tests sont à la discrétion des services de santé individuels et / ou locaux et de l’état”.

Certains États, comme New York et Washington, ont des recommandations plus spécifiques sur les personnes à tester.

Notez également qu’il n’y a pas de définition claire de ce que signifie être «vieil homme». La catégorie ci-dessous indique qu’ils ont 70 ans ou plus, mais différents médecins et hôpitaux auront des définitions différentes. Au Massachusetts General Hospital, par exemple, aux fins de dépistage du coronavirus, une personne est considérée comme une personne âgée lorsqu’elle a plus de 70 ans, mais en fonction de la santé d’une personne, un patient peut également être considéré comme une personne âgée si il a 60 ans.

Enfin, les protocoles de test pour les travailleurs de la santé sont différents en ce qu’ils peuvent transmettre le virus à leurs patients et collègues.

Qui n’a PAS besoin d’une preuve

Si vous n’avez pas de symptômes de coronavirus: Selon le CDC, les symptômes du virus comprennent la fièvre, la toux et l’essoufflement. Si vous n’en faites pas l’expérience, vous ne devriez pas passer de test pour le moment.

Cela est vrai même si vous vous êtes récemment rendu à un point d’accès pour le nouveau coronavirus, comme la Chine ou l’Italie. Vous ne recevrez pas non plus de tests si vous avez été en contact étroit avec quelqu’un qui a reçu un diagnostic de coronavirus.

Les médecins ont souligné qu’il est certainement possible que vous ayez un coronavirus même si vous ne présentez pas de symptômes, mais qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas assez de tests pour tout le monde.

Si vous avez des symptômes, vous êtes en bonne santé et vous avez moins de 70 ans: Les médecins ont déclaré que même si vous présentez des symptômes, vous ne devriez pas subir de test à ce stade en raison d’une pénurie de symptômes.

“Le test ne va pas changer ce que nous faisons pour vous”, a déclaré Walensky, professeur à la Harvard Medical School.

“Une grande partie de la raison pour laquelle nous testons la grippe est que nous avons quelque chose à vous donner si votre test est positif”, a-t-il ajouté, faisant référence aux antiviraux qui peuvent réduire la durée et la gravité des symptômes de la grippe. “Mais ce n’est pas comme la grippe. Nous n’avons rien de spécifique à vous donner pour le coronavirus. »

Les médecins ont déclaré que leurs conseils pour les jeunes en bonne santé souffrant de fièvre et de toux seraient les mêmes quelle que soit la cause: rentrer à la maison; repos; buvez beaucoup de liquides; éloignez-vous des autres; et consulter un médecin s’ils ont de la difficulté à respirer.

Ce dernier conseil sur la recherche de soins médicaux s’applique si vous avez un coronavirus, la grippe ou toute autre maladie respiratoire, ont-ils déclaré.

«Si vous faites partie de ce groupe, vous n’êtes pas en difficulté. Que vous ayez la grippe ou la covid-19 ou un autre virus respiratoire, nous prévoyons qu’il vous fera du bien », a déclaré Schaffner, en utilisant le terme médical pour désigner la maladie causée par le nouveau coronavirus. “Mais si vous développez des symptômes qui montrent que votre état s’aggrave, surtout si vous avez du mal à respirer, appelez-nous.”

Après votre rétablissement, vous devez continuer à vous éloigner autant que possible des autres personnes, que votre maladie soit due à un coronavirus ou à autre chose.

“Tout le monde devrait être éloigné socialement”, a déclaré Walensky. “Où allez-vous, pour l’amour de Dieu?”

Qui pourrait avoir besoin d’une preuve

Si vous avez plus de 70 ans ou si vous avez une affection médicale sous-jacente grave et des symptômes de coronavirus légers à modérés: Si vous faites partie de ce groupe, les médecins feront une évaluation pour déterminer de quels tests vous pourriez avoir besoin, même si vous avez besoin d’un test de coronavirus.

“Nous voulons vous voir. Pour commencer, vous êtes un peu plus fragile, donc pas seulement pour Covid-19, nous voulons nous assurer que vous allez bien “, a déclaré Walensky.

Qui a besoin d’une preuve

Quiconque présente des symptômes et a été en contact étroit avec quelqu’un qui a eu un test de coronavirus positif: CDC définit un contact étroit comme étant en contact direct avec les sécrétions infectieuses d’une personne qui a un coronavirus, comme la toux, ou à moins de deux mètres d’une personne infectée “pendant une période prolongée”.

Quiconque présente des symptômes de coronavirus et a besoin d’être hospitalisé– Si vous présentez des symptômes de coronavirus et devez être hospitalisé pour une raison quelconque, les médecins voudront vous examiner. Si vous avez le virus, pour des raisons de contrôle des infections, il influencera l’endroit où vous serez admis à l’hôpital et les médecins prendront des précautions particulières pour se protéger lorsqu’ils vous soigneront.

Schaffner et Walensky disent que plus de preuves seront disponibles, ils espèrent pouvoir assouplir ces catégories et évaluer plus de patients.

Mais ce n’est pas seulement une question de disponibilité des preuves.

Les écouvillons et autres fournitures nécessaires pour effectuer le test sont également rares. De plus, les médecins et les infirmières doivent porter un équipement de protection individuelle pour effectuer un test de coronavirus, comme des gants et des masques spéciaux. Étant donné que cet équipement est rare, les médecins veulent le garder pour ceux qui ont le plus besoin de tests.

Enfin, si tout le monde obtenait un test, le système serait surchargé.

“Nous devons faire le test, puis quelqu’un doit le traiter et le porter au laboratoire. Et puis quelqu’un doit rappeler les patients et leur dire les résultats. Je ne vois pas que les établissements de santé ont ce genre de main-d’œuvre “, a déclaré Walensky. “Peut-être que nous y arriverons, et ce serait formidable.”

