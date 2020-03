Mendia: Un nouveau statut devra être neutre ou il ne le sera pas | La politique

Le candidat à la lehendakari du PSE-EE, Idoia Mendia, a assuré qu’un nouveau statut “devra être neutre, pour les nationalistes et pour les non-nationalistes, ou il ne le sera pas”.

“C’est la seule chose qui soit viable, et nous les Basques méritons, après que l’ETA se soit battue contre le Statut, la Constitution et le pluralisme d’imposer une vision unique du pays, que ce cadre de coexistence ne soit pas d’une vision nationaliste, mais de une vision plurielle Malheureusement, cette législature n’a pas été réalisée et je ne sais pas si dans la prochaine nous la réaliserons “, a commenté Mendia dans une interview à l’EFE.