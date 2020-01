L’actrice américaine Meryl Streep a mis en vente un penthouse de 370 mètres carrés qu’elle possède dans le quartier new-yorkais de Tribeca pour 15,8 millions de dollars, a rapporté le Wall Street Journal.

C’est la troisième fois que Streep lance son New York Penthouse, qui était déjà proposé en août 2018 pour 24,6 millions et, plus tard, en octobre de l’année dernière pour 19,75 millions.