Mes dix ans avec Kobe Bryant | Réseaux sociaux sportifs

Regarder Kobe Bryant avant un match, c’était comme affronter un prédateur. Sa seule présence pourrait vous secouer. Dans les vestiaires du Staples Center, quatre-vingt-dix minutes avant de sauter sur la piste, aucun journaliste n’a osé le croiser. Absorbé de tout ce qui l’entourait, son esprit semblait anticiper ce qui allait se passer sur le terrain. Puis, son numéro 24 a été gainé, il s’est frayé un chemin à travers les flashs et a laissé, nuit après nuit, des actions qui magnifiaient une légende forgée dans l’air.

Mais loin de la compétition, il a laissé cette armure derrière lui, a jeté son sourire charismatique et s’est déguisé en le type le plus enroulé de l’endroit. C’est ainsi qu’il s’est comporté avec moi lors de la première interview solo que j’ai eue avec lui au cours des dix années où j’ai suivi l’actualité des Lakers pour l’Agence EFE. C’était en juillet 2008, lors de la préparation des Jeux Olympiques de Pékin. Il m’a dit qu’il considérait que l’équipe espagnole, à laquelle les États-Unis seraient confrontés peu de temps après la finale, était «une grande équipe» et que l’équipe de Mike Krzyzewski était en passe de l’être.

Bryant admirait l’union de ce groupe. Une proximité et une chimie qu’il n’avait pas avec Shaquille O’Neal lors de sa première étape glorieuse chez les Lakers. Oui, il y avait trois anneaux, mais connaissant écuyer et non chef. C’est pourquoi l’arrivée de Pau Gasol dans la franchise californienne était si importante pour lui. Deux autres titres sont arrivés – cette fois en tant que commandant en chef – qui l’ont cimenté comme une icône absolue à Los Angeles et les Lakers. Et, comme il me l’a admis lors de notre dernière rencontre, lors du déjeuner des nominés aux Oscars en février 2018, il était parfaitement conscient que cette étape n’aurait pas été atteinte sans la présence de Gasol.

«Il n’y a pas de débat. Lorsque vous prendrez votre retraite, vous aurez votre numéro en haut du pavillon. La réalité est que nous n’aurions pas gagné ces titres sans lui. Nous le savons, nous le savons tous. J’attends avec impatience le jour où vous recevrez l’hommage, prononcerez votre discours du centre du terrain et verrez votre chemise au sommet du Staples Center tout en recevant la chaleur et l’ovation du public qui vous soutient depuis tant d’années. »

Cela se sentait à ses côtés. Électricité Magnétisme Un maximum de respect pour le professionnalisme avec lequel il a pris chacune de ses mesures. Bryant restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, sans aucun doute. Il sera considéré comme la copie la plus proche que le basket-ball ait vue de Michael Jordan, le modèle qui a décidé d’imiter et sur lequel sculpter son jeu. Et il y aura des heures et des heures d’anecdotes et d’histoires sur son esprit de compétition féroce.

Mais peu connaissaient le travail social qui s’est développé très près de l’endroit où 20 000 spectateurs vibraient chaque semaine. En septembre 2012, je l’ai accompagné à un événement à My Friend’s Place, un foyer pour sans-abri à Hollywood et fondé par Kobe et sa femme, Vanessa, par le biais de leur fondation familiale. Des abris, de la nourriture, des vêtements, des douches, des transports et d’autres services y sont fournis aux jeunes de 12 à 25 ans.

En 2018, le nombre de personnes vivant dans la rue ou dans des abris dans le comté de Los Angeles était de près de 60000.

«Je veux que ma carrière signifie plus que marquer de nombreux points et remporter des championnats. Sachez que j’ai fait quelque chose pour influencer la vie des autres et pas seulement être une inspiration pour eux dans le sport. Je veux les aider à sortir de l’obscurité. Pour moi, c’est ce qui fera de ma carrière quelque chose de mémorable. » Repose en paix, Kobe.

Antonio Martín Guirado