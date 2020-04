Message de ce médecin à ses enfants: «S’ils me perdent à cause du covid-19, je veux qu’ils sachent que maman a fait de gros efforts»

Ils deviennent célèbres pour leurs conseils sur le covid-19 sur TikTok 1:28

(.) – Après un week-end de garde dans un hôpital de New York, un médecin a publié un message émotionnel pour ses enfants avec une perspective honnête et austère sur ce que signifie être un agent de santé en première ligne de l’épidémie de coronavirus. .

“Mes bébés sont trop jeunes pour lire ceci maintenant”, a tweeté le Dr Cornelia Griggs. «Et ils me reconnaissaient à peine quand j’utilisais mon équipement (de protection). Mais s’ils me perdent à cause de COVID, je veux qu’ils sachent que maman a travaillé dur pour faire son travail. #GetMePPE #NYC ”.

Mes bébés sont trop jeunes pour lire ceci maintenant. Et ils me reconnaissaient à peine dans mon équipement. Mais s’ils me perdent à cause de COVID, je veux qu’ils sachent que Maman a vraiment essayé de faire son travail. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

– Cornelia Griggs, MD (@CorneliaLG) 29 mars 2020

Le Dr Griggs, membre de la chirurgie pédiatrique au Columbia University Medical Center, a déclaré à John Berman de . que c’était un week-end long et épuisant pour elle et ses collègues.

“Marcher vers le feu”

Le tweet a attiré l’attention de beaucoup, dont l’artiste hip-hop Missy Elliot.

«Disons à haute voix que vos bébés liront ceci et que vous serez là pour leur parler de votre bravoure et de celle des autres! Merci pour votre travail acharné pour aider à sauver des vies », a tweeté Elliot.

Griggs a déclaré qu’il pensait que sa photo pour ses deux enfants avait touché les gens parce que son message “reflétait ce que ressentent actuellement de nombreux agents de santé, en particulier à New York”.

Mais malgré les messages de soutien, Griggs a déclaré qu’il ne se sentait pas courageux.

“Se réveiller et marcher jusqu’à l’hôpital peut être comme marcher jusqu’au feu”, a-t-il dit. “J’ai peur tous les jours, mais je suis toujours très déterminé à aller travailler tous les jours et à faire le travail qui doit être fait parce que j’aime toujours mon travail.”

Griggs a déclaré que les hôpitaux de la ville ont toujours un besoin urgent d’équipement de protection individuelle (EPI) pour les travailleurs de la santé et qu’il aimerait voir un effort continu pour obtenir davantage.

“Mais ce ne sera pas seulement le PPE qui s’épuise”, a-t-il ajouté. “Nous devons nous concentrer sur de nombreuses autres chaînes d’approvisionnement, y compris les médicaments essentiels, plus de respirateurs et plus de machines qui peuvent fournir la dialyse aux patients.”

Une chose reste constante pour Griggs pendant cette période. Elle a dit que la camaraderie à travers l’hôpital parmi le personnel est inspirante.

“Rester à la maison, c’est sauver une vie”

Griggs et son mari, qui est également un agent de santé, ont récemment fait leur testament.

“Ce n’était pas quelque chose que nous avons fait par panique, nous voulions juste être préparés”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’est une chose responsable à faire en tant que parents en ce moment, parce que nous avons tous deux des amis qui ont contracté covid-19. Certains se sont rétablis et d’autres sont encore très malades et certains de nos collègues sont des patients de l’hôpital. “

Griggs a ajouté que bien qu’il ne semble pas que la personne moyenne ne puisse pas faire grand-chose pour aider, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

“Une partie de ce rôle consiste à rester à la maison, à être enfermé, à aplatir la courbe, à se donner du temps, à garder la ligne”, a-t-il déclaré. “J’ai tellement d’amis à la maison qu’ils sont frustrés et claustrophobes, mais ce que tout le monde fait quand il reste à la maison, c’est sauver une vie.”

