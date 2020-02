Messi et Benzema, encore une journée banalisée | Réseaux sociaux sportifs

L’Argentin Leo Messi et le Français Karim Benzema ont ajouté une journée de plus non marquée, malgré laquelle ils restent au sommet du classement des artilleurs de LaLiga Santander, l’Argentin en tête avec 14 buts, un de plus que le Français.

Luis Suárez, malgré ses blessures de longue durée, continue à la troisième place avec onze buts, désormais égalé à Gerard Moreno, attaquant de Villarreal, qui devient le premier buteur espagnol sur la table, tandis qu’Ángel Rodríguez, attaquant de Getafe , il a marqué au Camp Nou son dixième but et atteint Roger Martí, du Levant.