Messi mène l’Argentine au Qatar 2022 | Sports

Lionel Messi, bien qu’il doive une date de suspension, arrive en tête de la liste des joueurs convoqués mardi à l’équipe nationale argentine pour les matches contre l’Équateur et la Bolivie lors des deux premiers jours des éliminatoires sud-américaines à la Coupe du monde au Qatar 2022.

Le capitaine et star de l’albiceleste de Barcelone est accompagné sur la liste faite par l’entraîneur, Lionel Scaloni, par Sergio Agüero, son partenaire historique dans l’attaque et l’attaquant de Manchester City; Paulo Dybala, de la Juventus; et Lautaro Martínez, de l’Inter Milan.