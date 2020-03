Mesures de prévention des coronavirus

Depuis l’apparition du nouveau coronavirus SARS-Cov-2 dans la ville de Wuhan, en Chine, les chercheurs ont pu le caractériser rapidement, à la fois cliniquement et virologiquement, afin que la disponibilité de ces informations nous permette de prendre les mesures préventives appropriées pour éviter son expansion. Nous savons, par exemple, qu’il se transmet plus facilement que le virus de la grippe, que pour chaque personne infectée, deux à trois personnes de plus peuvent être infectées et que sans stratégies de confinement, il pourrait croître à un rythme accéléré et en progression exponentielle, ce qui pourrait affecter jusqu’à 60% de la population, principalement la population la plus vulnérable, comme les personnes âgées et les personnes souffrant de multiples maladies. De même, nous savons que le principal mécanisme de transmission se fait par gouttes, mais il peut également être acquis par contact avec des surfaces pouvant être contaminées par des sécrétions respiratoires de patients infectés. Le virus peut survivre sur des surfaces inertes pendant de longues périodes (jusqu’à 5 jours), en particulier sur des surfaces métalliques, plastiques et à basses températures. En outre, il peut être inactivé avec des solutions telles que le chlore et l’éthanol. Par conséquent, il est important de prendre certaines mesures qui minimisent le risque de contracter l’infection. Il convient également de noter que ceux-ci sont définis au niveau individuel, collectif et étatique. Pour commencer, rappelez-vous que nous pouvons faire face à trois scénarios possibles pour le coronavirus: le premier est celui de l’importation de cas, c’est-à-dire que les porteurs ou les patients viennent de pays où il y a une transmission locale soutenue du SRAS-CoV-2, le second est celui de Propagation communautaire, cela signifie que le virus se propage déjà parmi les membres d’une communauté définie et la troisième est une phase épidémique, avec des flambées régionales et une propagation nationale de la maladie. Dans chacun de ces scénarios, il est important d’adopter des comportements spécifiques: pour le premier moment, l’État doit imposer des mesures de confinement, dont l’objectif est d’interrompre la chaîne de transmission par l’identification, la confirmation (avec tests diagnostiques) et le suivi de la Cas suspects, ainsi que contacts possibles. Des procédures d’isolement (hôpital ou domicile) seront également établies pour une période de 14 jours, en raison de la période d’incubation du virus. Une fois les scénarios 2 et 3 confrontés – car à ce stade, il est presque impossible de couper la chaîne de transmission -, des stratégies d’atténuation doivent être établies dans le but d’aplatir la courbe épidémique, c’est-à-dire d’éviter un nombre brusque de cas dans un court laps de temps en échange d’un plus petit nombre de patients, mais probablement dans un laps de temps plus long. L’objectif final est d’éviter la saturation du système de santé précaire que nous avons dans notre pays. Les actions à ce stade consistent en une distanciation sociale et une mise en quarantaine, cette dernière étant comprise comme restreignant la circulation des personnes exposées au virus. La distanciation sociale consiste à restreindre les grands rassemblements publics (pas plus de 25 à 50 personnes) tels que les festivals ou les marches, la fermeture temporaire des écoles, des universités et des bars, ainsi que l’annulation d’événements qui mettent la population à risque d’acquérir infection. Les actions individuelles qui vont de pair avec celles déjà mentionnées comprennent: le lavage continu des mains avec du savon et de l’eau ou l’utilisation de gel d’alcool, en évitant les poignées de main et les baisers, en évitant d’aller dans des endroits surpeuplés, sans toucher les yeux, le nez ou la bouche avec les mains sales, gardez au moins un mètre de distance entre une personne et une autre et, autant que possible, restez à la maison. Si la personne présente des symptômes de maladie, utilisez un masque correctement, lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous avec l’angle interne du coude et non avec la paume de vos mains, désinfectez toutes les surfaces telles que les serrures, les tables, les éviers, les toilettes ou toute surface que vous pouvez être contaminé par des sécrétions respiratoires et rester à la maison. En cas de symptômes graves tels que fièvre, essoufflement et toux sèche, contactez un professionnel de la santé. Ces mesures doivent être appliquées immédiatement, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il soit trop tard.

L’auteur est interniste en médecine infectieuse.