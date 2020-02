Meurisse conquiert le Tour de Murcie et Luis León monte sur scène à la maison | Sports

Le cycliste belge Xandro Meurisse, de l’équipe Circus Wanty Gobert, a remporté la victoire finale dans la quarantième édition de la Vuelta a Murcia-Banco Sabadell Grand Prix, gardant ce samedi le leadership qu’il avait atteint la veille et atteint son objectif dans une journée où le muleto Luis León Sánchez, du groupe kazakh Astana, s’est imposé sur la Gran Vía Escultor Salzillo de la capitale de la Murcie.

La deuxième étape de cette course, avec départ à Santomera et arrivée à Murcie et 179,6 kilomètres, a mené la bataille dès le début avec l’évasion dans les premières étapes d’Ángel Madrazo et Ricardo Verza.