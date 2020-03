MEXIQUE – Mexico connaîtra un scénario rarement vu depuis lundi, comme les mesures annoncées par la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, pour fermer divers sites de divertissement, tels que les cinémas et les théâtres, et soutenir le confinement des Infections à COVID-19.

“A partir de demain, tous les musées, bains de vapeur, gymnases, cinémas, théâtres, sports et zoos de la ville sont fermés”, a déclaré Sheinbaum.

Il a ajouté que les événements de masse ne peuvent pas non plus avoir lieu dans les églises et son gouvernement réduira le travail de 50% dans les 16 mairies de la capitale mexicaine, la ville la plus peuplée du pays et parmi les plus habitées au monde.

Le gouvernement et les maires sont coordonnés et nous travaillons ensemble pour protéger les habitants de Mexico contre # COVID19. Nous demandons à la population de rester chez elle, rappelons que le défi n’est pas de se propager et de ne pas se propager. pic.twitter.com/TXuuqz9y2w

Sheinbaum a promis d’empêcher les agents publics qui effectuent leur travail à domicile à partir de demain de voir leurs revenus affectés.

Le chef du gouvernement, qui a rejoint il y a quelques jours un modèle de coordination métropolitaine avec le gouverneur de l’État de Mexico, a expliqué que d’ici au 19 avril, elle et ses secrétaires et les maires de la capitale travailleront dans quatre cabinets pour résoudre les problèmes liés à la pandémie.

Le premier d’entre eux est l’eau et les services et son objectif est de résoudre la pénurie d’eau causée dans certaines démarcations.

“Nous avons un problème majeur de pénurie d’eau, notamment parce que la consommation a beaucoup augmenté, nous allons donc prendre une série de mesures, comme un système de canalisation pour aider les habitants des mairies où il y a des problèmes”, a-t-il expliqué.

Le second est pour la santé et sera dirigé par le secrétariat fédéral homonyme et les instituts de santé du pays.

Une Mexicaine résidant en Italie raconte son expérience de la façon dont elle et son mari passent en quarantaine et comment la réponse des autorités italiennes a été comparée à la façon dont elle a souffert du H1N1 au Mexique.

Le troisième cabinet est Budget et sera responsable du Secrétariat de l’administration et des finances de Mexico. La tâche de ceci est d’ajuster le budget des municipalités en raison de la présence du coronavirus dans la capitale du pays.

Le dernier est du soutien économique et vise à fournir de l’argent, principalement, aux travailleurs des secteurs touchés par la pandémie, aux personnes vulnérables – telles que les personnes âgées – et aux micro-entreprises.

