MEXIQUE.- Les établissements commerciaux de Mexico non liés aux activités essentielles doivent fermer à partir de ce mercredi 1er avril, a fait savoir la chef du gouvernement de la capitale mexicaine, Claudia Sheinbaum.

Le responsable a exhorté la population à rester à la maison à la suite de la pandémie due à la maladie COVID-19, causée par le coronavirus SARS-CoV-2.

“Il est temps de fermer différents secteurs d’activité et de suspendre les activités pour encourager les gens à rester chez eux, les travailleurs et le reste des citoyens pour éviter la transmission”, a déclaré le président lors d’une conférence de presse.

Le maire a expliqué qu’à Mexico, une urgence sanitaire est également déclarée lundi, conformément aux règlements du gouvernement fédéral.

Pour cette raison, la capitale est invitée à ne pas quitter son domicile et à fermer des établissements qui ne sont pas liés aux services de santé ou de restauration, entre autres.

Les places commerciales et les parcs publics seront également fermés pour éviter les foules.

Les familles des zones les plus vulnérables devront trouver un moyen de survivre au COVID-19, sans eau ni aide.

“En ce qui concerne les grands magasins, nous visons à ouvrir uniquement des magasins en libre-service. Ceux qui restent ouverts doivent avoir des politiques de distance saines et les consommateurs ne doivent pas aller en famille, mais un par un”, a déclaré Sheinbaum.

Avec ces mesures, le gouvernement de la capitale mexicaine entend suivre l’exemple d’autres pays pour réduire le nombre d’infections.

La semaine dernière, lorsque la période officielle de distanciation sociale pour lutter contre la pandémie a commencé, 646 meurtres et une augmentation des pillages ont été signalés.

Mais, a souligné Sheinbaum, ils ne veulent pas tomber dans l’imposition d’amendes ou de sanctions.

“Les gens coopèrent”, mais plus de gens doivent rester à la maison, a-t-il dit.

MESSAGE DE ROUE

Pour cela, il y aura des patrouilles des forces de sécurité de la capitale qui informeront les gens de l’importance de fermer les locaux commerciaux et de rester chez eux par un message audio.

Désormais, les patrouilles @SSP_CDMX mettront cet audio sur le haut-parleur afin d’inviter les citoyens à se retirer de la rue et à rester à l’intérieur de leur domicile pour éviter les contagions. pic.twitter.com/teIcP2yhao

– Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) 31 mars 2020

Mardi après-midi, a-t-il indiqué, un message sera diffusé sur le haut-parleur précisant que le pays est en état d’alerte sanitaire et fournira le numéro à appeler en cas de symptômes de COVID-19.

“Le ministère de la Sécurité des citoyens signale que nous sommes en alerte sanitaire, les citoyens sont donc invités à se retirer de la rue et à rester chez eux pour éviter les infections. Restez à la maison. Prenez soin de vous et prenez soin de nous”, explique le message, que Sheibaum a montré. via votre téléphone portable.

.