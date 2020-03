Mexico refuse de s’arrêter, bien que la crise sanitaire progresse – . Miami (51)

MEXIQUE – Un mois après avoir signalé le premier cas de coronavirus dans le pays, Mexico ressent les effets de la pandémie, mais la normalité résiste ce dimanche dans les sites touristiques du centre historique avec des promeneurs qui défient encore l’éventualité.

«J’en ai profité avant qu’ils ne nous mettent en phase 3 (de l’épidémie), si nous voulons y arriver. Profitez de tout cela, tout en étant à l’extérieur, je ne sais pas, des choses que vous allez manquer à l’heure actuelle », commente la capitale Marilú Trejo en marchant avec son partenaire à travers le Zocalo, l’un des principaux sites historiques.

La mobilité a diminué de moins de 3% à Mexico, selon le Secrétariat fédéral de la santé, malgré le fait qu’une infection sur cinq, 20,87%, s’est produite dans la capitale, qui enregistre 177 cas et sept décès par coronavirus, plus que toute autre entité.

Lors d’une visite du centre historique, une diminution du nombre de marcheurs a été observée dans des sites emblématiques tels que le Zócalo, la cathédrale, le Palais des Beaux-Arts et l’Alameda.

Mais les rues sont loin d’être désertes, comme le montrent la rue Francisco I. Madero et l’avenue 20 de Noviembre, des couloirs commerciaux où les cafés, les restaurants et les grandes chaînes restent ouverts.

“Que les gens soient chez eux, très bien, d’accord, celui qui n’a pas à sortir, mais il y a beaucoup de gens qui doivent aller travailler, et qu’est-ce qu’ils vont faire? C’est ce qui nous inquiète”, explique María de Los Ángeles Sánchez, une femme plus âgée qui est venue au centre pour effectuer un paiement.

COURBE PASSÉE

Un panneau du gouvernement de Mexico sur la rue Madero invite les passants à rester chez eux ou, si cela n’est pas possible, à garder une “distance saine” de 1,5 mètre.

Le message reflète l’avertissement d’Hugo López-Gatell, sous-secrétaire fédéral à la promotion et à la promotion de la santé, qui a reconnu ce samedi que le Mexique manquait de temps pour ralentir la transmission du coronavirus.

Le sous-secrétaire à la Santé a déclaré que les Mexicains étaient confrontés à la dernière occasion de ralentir la contagion et d’éviter une situation chaotique.

“Je le répète, cela ne peut pas être reporté, c’est notre dernière chance de le faire et de le faire maintenant, et cela nécessite que nous nous restreignions et restions chez nous en masse”, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse quotidienne sur le sujet.

En signalant 993 cas de COVID-19 au cours du premier mois de la maladie, qui a fait 20 morts, le Mexique est en phase 2 de l’épidémie avec 13% des infections communautaires.

Malgré cela, López-Gatell a exclu que le gouvernement mexicain applique pour l’instant des mesures drastiques, telles que des couvre-feux obligatoires ou des États d’exception, faisant valoir que “la meilleure façon” était “volontairement” et “consciemment”.

Le ténor espagnol Plácido Domingo est stable après avoir été testé positif pour COVID-19 dans un hôpital d’Acapulco, une ville côtière du sud du Mexique, a confirmé samedi le porte-parole officiel du chanteur.

RÉACTION INÉGALE

La réaction à l’urgence a été laissée à la discrétion des gouvernements des États.

Alors que d’autres États du pays ont annulé des événements massifs, Mexico a autorisé le festival Vive Latino les 14 et 15 mars, lorsque plus de 40000 personnes étaient présentes pour voir des artistes tels que Guns N ‘Roses, The Cardigans ou Babasónicos.

Les infirmières et les médecins dénoncent le manque de ressources au Mexique.

Lorsque le gouvernement de la capitale a recommandé la fermeture d’entreprises et d’établissements de divertissement il y a une semaine, d’autres entités telles que Jalisco et Nuevo León avaient déjà eu des jours avec des mesures similaires.

Dans ce contexte, certains habitants de la capitale préviennent que le Mexique est en retard dans la lutte contre le coronavirus.

“Je pense que cela nous a pris beaucoup de temps. En fait, la courbe qu’ils mentionnent nous a déjà dépassée, nous sommes déjà au-dessus. Donc, elle ne fait que prendre des précautions. Nous savons que son taux de mortalité n’est pas si élevé, mais même ainsi, des précautions doivent être prises”, fait valoir Víctor Pichardo en marchant et en portant un masque.

