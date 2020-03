Mexique et USA limitera les déplacements non essentiels à la frontière, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ebrard

(CNN espagnol) – Le Mexique et les États-Unis ont convenu d’appliquer des mesures restrictives à la frontière sud tandis que les deux pays s’efforcent de réduire la propagation de la covid-19, a déclaré vendredi matin le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, lors de la conférence de presse quotidienne.

«Après les réunions que nous avons eues, très intenses et longues, qui ont duré deux jours et deux nuits, ce qui a été réalisé, c’est que les mesures visant à réduire le risque de propagation du virus n’affecteront pas les activités de l’économie substantielle du Mexique et des États-Unis. Unis et la région frontalière. “

MIRA: Madrid permet aux hôtels de traiter les personnes infectées par le coronavirus

Les mesures convenues par les deux pays se concentreront sur la restriction des voyages non essentiels entre les frontières, mais n’affecteront pas le commerce, le transport de marchandises et les voyages jugés nécessaires, tels que les médicaments et les services d’urgence, a déclaré Ebrard sans donner de détails. sur les élèves qui traversent la frontière pour aller à l’école

Ebrard a conclu que les mesures restrictives ne seront appliquées qu’aux mouvements terrestres et non aux mouvements aériens.

Aller de l’avant avec l’accord commercial USMCA entre le Mexique, le Canada et les États-Unis est également une priorité, a déclaré Ebrard, ajoutant que sa ratification en juin serait importante en raison de l’effondrement de l’économie mondiale.

“Lorsque nous sortirons de cette éventualité sanitaire, nous serons en mesure de réactiver l’économie et c’est pourquoi ce traité avec les États-Unis et le Canada est essentiel”, a-t-il déclaré.

.