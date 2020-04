Mexique, parmi les 10 avec le moins d’infections et de décès: AMLO; Message du lundi

Rédaction AN / GS

Il y a 18 heures

Un jour comme aujourd’hui, le président ne s’est pas rendu, comme il l’a fait ces jours saints, au cinquième à Palenque, au Chiapas. Dans cette vidéo diffusée sur ses réseaux, il célèbre que le Mexique, selon ses rapports, figure parmi les 10 pays avec le moins d’infections et de décès dus à Covid-19. Il prévoit que lundi il rendra compte “de ce qui s’en vient, de ce qui est prévu à partir des projections”. Et raccourci: “Alors nous allons faire face à la crise économique”, maintenant “le but principal est de sauver des vies”.

Sujets connexes: