Miami Beach et Miami-Dade étendent leurs mesures d’urgence

À partir d’aujourd’hui, la ville de Miami Beach, en étroite coordination avec le comté de Miami-Dade, ordonne officiellement la fermeture des établissements d’hébergement commercial (y compris les hôtels, les hôtels de suites, les unités hôtelières dans les appartements, les auberges de jeunesse) , dortoirs, motels et locations de vacances à court terme)) et l’expulsion des clients de leurs installations.

Les propriétés doivent être complètement fermées aux invités et aux locataires avant 23 h 59 le 23 mars 2020, sous réserve de certaines exceptions énoncées dans l’ordonnance de la ville.

Met à jour la situation en Floride concernant l’épidémie de coronavirus.

«Nos hôtels ont toujours été l’âme de notre économie, donc les fermer n’est pas une chose impulsive. Mais en ce moment, aussi douloureux soit-il, la réalité est que nous ne pouvons tout simplement pas être une destination touristique “, a déclaré le maire de Miami Beach, Dan Gelber.” Attirer des visiteurs et des touristes est totalement incompatible avec l’éloignement social. Pour beaucoup Les opérateurs et les employés concernés, ainsi que les familles qui leur font confiance, plaideront pour tout soulagement disponible aux niveaux national et fédéral.Ces décisions ont été prises en collaboration avec le maire du comté de Giménez, notre directeur municipal Jimmy Morales, et après les commentaires de tous nos commissaires de la ville de Miami Beach. “

“Ce sont des temps extrêmement difficiles”, a ajouté le maire du comté de Miami-Dade, Carlos A. Giménez. «Alors que nous continuons à lutter contre la propagation de ce virus dans le comté de Miami-Dade, nous prenons des décisions quotidiennes en fonction des recommandations changeantes des experts de la santé. J’ordonne la fermeture de tous les hôtels, établissements d’hébergement commercial et locations à court terme dans le comté de Miami-Dade et j’appuie pleinement la décision du maire de Miami Beach, Dan Gelber, et du directeur de la ville, Jimmy Morales, de fermer les hôtels. et tous les autres établissements d’hébergement commerciaux à Miami Beach. . Nous ne devons exclure aucune mesure pouvant ralentir la propagation du COVID-19 et protéger nos résidents. »

La ville a également ajouté le résumé suivant des changements à sa déclaration sur l’état d’urgence, en vigueur à compter du samedi 21 mars 2020 à 12 h 01.

• Mise en place d’un couvre-feu général dans toute la ville à partir de 12h. à 5 h, à compter du mardi 24 mars 2020 à 12 h, jusqu’à nouvel ordre. (Le couvre-feu dans le quartier des divertissements reste en vigueur jusqu’à 23 h 59 le lundi 23 mars 2020.)

• Fermeture de la rampe du bateau Purdy au parc Maurice Gibb

• Précision que toutes les autres marinas, lancements de bateaux, accostage, ravitaillement, approvisionnement maritime et autres services de la marina resteront ouverts, de 7 heures du matin jusqu’au coucher du soleil.

Pour plus d’informations sur les efforts de la ville, y compris toutes les mesures d’urgence applicables, visitez www.MiamiBeachFl.gov/coronavirus

