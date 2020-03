Miami Beach ferme certaines plages à titre préventif – Telemundo Miami (51)

Dans une section de Miami Beach, les plages ont été fermées au public et débarrassées des foules, car les responsables de la ville disent qu’ils essaient de ralentir la propagation du nouveau coronavirus pendant les vacances de printemps.

La plage, entre les 7e et 10e rues sur Ocean Drive, a fermé à 16h30. ce samedi, selon les responsables de la ville.

“Miami Beach est un lieu de vacances populaire pour les briseurs de printemps, mais avec les fermetures d’écoles et les vacances de printemps étendues, l’afflux de visiteurs est extrêmement élevé”, a déclaré le maire de Miami Beach, Dan Gelber. “Il serait irresponsable de notre part de ne pas limiter la taille de la foule dans ces espaces publics. Non seulement pour nos résidents et visiteurs, mais pour la santé et la sécurité de nos premiers intervenants.”

La police empêchera également de grands groupes de se rassembler à Lummus Park, ont annoncé les autorités.

Ocean Drive a été initialement fermé entre les 7e et 10e rues pour les festivités de la relâche scolaire. Cependant, le boulevard populaire a maintenant été rouvert.

