Miami demande aux clients et aux employés des magasins et des pharmacies de porter des masques en tout temps

L’aéroport de Miami, une menace pour la pandémie 0:52

(.) – Les autorités de Miami ont déclaré mardi que quiconque travaille ou visite des entreprises, y compris les épiceries, doit porter un masque ou d’autres revêtements faciaux “en tout temps”.

La commande, qui commence à minuit ce mercredi, oblige les employés et les clients des supermarchés, des restaurants, des pharmacies et des dépanneurs à porter des masques lorsqu’ils sont sur place. Le nouveau mandat s’étend également aux travailleurs de la construction et de la livraison de nourriture.

La décision de la ville de mettre en œuvre le mandat fait suite à une recommandation similaire émise par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (CNDC) afin d’aider à stopper la propagation du nouveau coronavirus.

Mercredi après-midi, l’état de Floride comptait au moins 15 456 cas confirmés de coronavirus et 309 décès, selon le dernier décompte des décès aux États-Unis. de ., qui est basé sur des données de l’Université Johns Hopkins.

Le maire de Miami, Francis Suarez, a été testé positif pour le coronavirus en mars, a déclaré son porte-parole. Mercredi, il a partagé la demande de la ville sur Twitter. “Nous devons nous protéger les uns les autres!” il a écrit dans le tweet. “Nous allons gagner cela!”

Les responsables du CDC et de Miami suggèrent que les gens s’abstiennent de porter des respirateurs N95 et des masques chirurgicaux en tant qu’agents de santé en première ligne de la pénurie pandémique.

Au lieu de cela, le CDC recommande que les gens fabriquent leurs propres masques en tissu. Les doublures en tissu, selon le CDC sur leur site Web, devraient «être parfaitement ajustées; être fixé avec des boucles ou des crochets d’oreille; inclure plusieurs couches de tissu; permettre une respiration sans restriction; et pouvoir laver et sécher à la machine sans endommager ni changer de forme. »

La ville de Miami demande aux gens de se couvrir le nez et la bouche avec des masques faciaux et des masques en tissu faits maison, y compris des foulards, des foulards et des mouchoirs.

D’autres villes ont pris des mesures similaires.

Plus tôt cette semaine, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a annoncé une ordonnance exhortant tous les clients et employés commerciaux essentiels à porter des couvre-visages.

Garcetti a déclaré que l’ordre a été émis “pour prendre soin de ceux qui prennent soin de nous”.

Sara Weisfeldt et Rosa Flores de . ont contribué à ce rapport.

