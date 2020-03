Miami entre en détention obligatoire pour contenir la pandémie de Covid-19

La ville de Miami, dans l’État de Floride, aux États-Unis, a ordonné le confinement de ses citoyens comme mesure extrême pour contenir l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19.

Le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré dans la déclaration de ce soir que cette mesure vise à garantir que les gens “reçoivent le message de rester chez eux et, s’ils sont ici en vacances, de rentrer chez eux”.

Le confinement des citoyens est effectif à compter de zéro heure le mercredi 25 mars et jusqu’à nouvel ordre, interdit tous les types de déplacements en véhicules publics et privés qui ne sont pas indispensables.

Lire aussi: OMS: USA pourrait être le prochain épicentre de l’épidémie de coronavirus

«À partir d’aujourd’hui, tous les déplacements non essentiels dans la ville seront interdits pour lutter contre la propagation de Covid-19. Le plus tôt nous agirons, le plus tôt nous pourrons revenir à la normale “, a déclaré Suarez de son propre confinement parce qu’il a été testé positif pour le virus il y a deux semaines.

Miami est l’une des villes des États-Unis où résident 470 000 personnes, l’une des zones d’immigration latino-américaine, y compris la communauté nicaraguayenne.

Bien qu’il y ait certaines exceptions au décret exécutif, qui a été signé par l’administrateur de la ville de Miami, Artur Noriega V, a rapporté El Nuevo Herald sur son site Internet.

Le @CityofMiami a officiellement émis un abri sur place. À compter d’aujourd’hui, tous les déplacements non essentiels dans la ville seront interdits pour lutter contre la propagation du COVID-19. Plus tôt nous agirons, plus vite nous pourrons revenir à la normale. Plus de détails ci-dessous. #InThisTogether pic.twitter.com/pp30e06lTo

– Maire Francis Suarez (@MiamiMayor) 25 mars 2020

Les résidents peuvent participer à des activités récréatives de plein air, mais pas dans les parcs publics, les plages et autres endroits fermés au public en vertu de l’ordonnance d’urgence existante pour empêcher la propagation de la maladie. Mais ceux qui font de l’exercice en plein air doivent pratiquer des mesures de distanciation sociale, en se tenant à au moins un mètre des autres.

Lire aussi: Le Mexique entre dans la phase 2 de la lutte contre le coronavirus

Il y a 1 400 personnes infectées par Covid-19 dans l’État de Floride. La semaine dernière, Miami a ordonné la fermeture de restaurants, bars, gymnases et autres entreprises non essentielles, et a recommandé que la population reste chez elle, ce qui n’a pas été respecté par tous les citoyens.

Les États-Unis sont le troisième pays le plus touché par la pandémie, après la Chine et l’Italie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les États-Unis Il pourrait devenir l’épicentre de la maladie par l’accélération des infections.

Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) a enregistré plus de 33 000 personnes infectées par Covid-19 aux États-Unis, tandis que 400 personnes étaient décédées.

Exceptions

Vous ne serez autorisé à circuler dans la ville que pour acheter ou rechercher des biens et services dans des établissements de vente au détail essentiels, tels que des supermarchés et des pharmacies. La circulation pour effectuer des travaux pour soutenir les activités et les établissements essentiels, fournir des services tels que la réparation, le jardinage et le nettoyage des piscines.

Lire aussi: États-Unis: les législateurs rivalisent pour aider l’économie touchée par les coronavirus

Les autorités ont averti que pour appliquer les mesures, les policiers du département de Miami étaient autorisés à informer les particuliers et les propriétaires d’entreprises de la mise en quarantaine. Le non-respect des mesures d’urgence de la Ville sera puni de soixante jours de prison et / ou d’une amende de 500 $.