Miami testera le coronavirus à domicile pour les seniors – . Miami (51)

Cette semaine, la ville de Miami, par le biais de son programme paramédical de service d’incendie et de sauvetage communautaire, commence à offrir le dépistage à domicile du COVID-19 aux personnes âgées résidant dans les limites de la ville. Miami et ne peut pas conduire ou obtenir de transport.

Les habitants de 65 ans et plus qui ne peuvent pas quitter leur domicile, qui présentent des symptômes liés à COVID-19 ou qui croient avoir été exposés au virus doivent appeler le centre d’aide à la détection des virus de la ville de Miami au 305- 960-5050 pour déterminer s’ils sont admissibles à un test à domicile.

“Les personnes âgées de notre ville sont les plus vulnérables au coronavirus COVID-19, nous les priorisons donc dans nos efforts d’intervention d’urgence”, a déclaré le directeur de la ville de Miami, Arthur Noriega V. ” Je suis optimiste que nous serons en mesure d’aider davantage nos résidents âgés en prenant soin d’eux à la maison, et j’applaudis notre service d’incendie et de sauvetage d’avoir créé ce programme avec tant de diligence et dans des circonstances aussi difficiles. »

Le nouveau service vise à aider la population importante de personnes âgées de Miami, qui sont parmi les plus vulnérables au COVID-19. Des opérateurs téléphoniques qualifiés intervieweront les personnes âgées à leur domicile et, en fonction de leurs réponses, organiseront une visite du personnel médical d’urgence du Miami Fire and Rescue Corps pour passer le test COVID-19.

Les kits de test sont envoyés à un laboratoire et le demandeur sera informé des résultats dans un délai de deux à quatre jours. Le nouveau programme de visites à domicile fonctionnera initialement entre 9 h 00. m. et 7h00 p. m. tous les jours.

Pour des informations actuelles concernant la réponse continue de la ville de Miami au coronavirus COVID-19, visitez www.miamigov.com/coronavirus.

